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الصين: ارتفاع عدد ضحايا فيروس "كورونا" إلى 630

تاريخ النشر: 07/02/2020 - 08:35

الصين: ارتفاع عدد ضحايا فيروس "كورونا" إلى 630
(أ. ب.)
عرب ٤٨ ووكالات

ارتفعت حصيلة الوفيّات جرّاء فيروس كورونا المستجدّ في الصين إلى 630، بعد إعلان السلطات في مقاطعة هوبي، بؤرة انتشار الوباء، وجود 69 حالة وفاة جديدة.

كما قالت لجنة الصحّة في المقاطعة، في تقريرها اليومي، إنّ هناك 2447 إصابة جديدة بالفيروس، ما يرفع العدد الإجماليّ للإصابات إلى أكثر من 30 ألفاً.

كما وأعلنت هيئة تفتيش صينية اليوم، فتح تحقيق في أعقاب وفاة طبيب كان أول المحذرين من فيروس كورونا المستجد وتعرض لتأنيب من السلطات الصينية لمجاهرته بالأمر.

وذكرت اللجنة في بيان أن فريق التحقيق سيتوجه إلى ووهان، بؤرة الفيروس حيث توفي الطبيب لي وينليانغ "لإجراء تحقيق شامل في المسائل المتعلقة بالطبيب لي وينليانغ والتي أثارها الناس".

وفي نفس السياق، اتهم السفير الصيني في لندن يوم أمس، الخميس، بريطانيا بأنها "ردت في شكل مبالغ فيه" عبر الطلب من مواطنيها مغادرة الأراضي الصينية، بسبب فيروس كورونا المستجد، مقللا من خطورة الوباء.

وقال لو شياومينغ في مؤتمر صحافي: "آمل أن تتبنى الحكومة البريطانية وجهة نظر موضوعية ومدروسة حيال ما يحصل في الصين. لقد أبلغناها أن رد فعل مبالغا فيه ليس مفيدا. نعتقد أن لا داعي لهذا الهلع".

والثلاثاء، أوصت الخارجية البريطانية مواطنيها بمغادرة الصين "إذا استطاعوا" بهدف الإقلال من خطر التعرض لفيروس كورونا، الذي ظهر في كانون الأول/ ديسمبر في وسط الصين.

ملف خاص | الإجرام المنظم: دولة داخل الدولة

#كورونا
#الصين
#وهان
#هوبي
#وباء

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