المفوضية الأوروبية تبحث مستجدات كورونا في اجتماع طارئ

عرب ٤٨ / أ ف ب

أعلن المتحدث باسم المفوضية الأوروبية، ستيفان دي كيرسماكر، أن وزراء صحة بلدان الاتحاد، سيعقدون اجتماعًا طارئًا، في 13 شباط/ فبراير الجاري، لبحث آخر المستجدات لفيروس "كورونا" الجديد.

وأعلن الاتحاد الأوروبي، الأسبوع الماضي، أنه سيقدّم 10 ملايين يورو كهبة لإجراء أبحاث حول فيروس "كورونا" الجديد.

وفي وقت سابق اليوم، أعلنت لجنة الصحة الوطنية الصينية، ارتفاع عدد الوفيات الناجمة عن الإصابة بفيروس كورونا الجديد إلى 909، والمصابين إلى 40 ألفا و171 شخصا.

وأضاف البيان، أن في الـ 24 الساعة الأخيرة سجلت أعلى نسبة وفيات في البلاد بواقع 97 حالة وفاة جراء الفيروس، والكشف عن إصابة 3 آلاف و62 حالة.

وبحسب بيانات منظمة الصحة العالمية، فإن عدد وفيات فيروس كورونا، فاق عدد الوفيات جراء متلازمة التهاب الجهاز التنفسي الحاد المعروف باسم "سارس" بين عامي 2002 و2003 .

وقد توفي 774 شخصا من وباء "سارس" غالبيتهم في الصين، وفق منظمة الصحة العالمية، فيما أن عدد الوفيات من فيروس كورونا سجلت 909 شخصا خلال شهر واحد.