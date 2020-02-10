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بريطانيا بعد بريكست تحذّر الشركات: "لا مفر من الرقابة الجمركيّة"

تاريخ النشر: 10/02/2020 - 22:44

بريطانيا بعد بريكست تحذّر الشركات: "لا مفر من الرقابة الجمركيّة"
(أ ب)
عرب ٤٨ / أ ف ب

وجهت الحكومة البريطانيّة اليوم الإثنين، تحذيرًا للمؤسسات التجاريّة التي تُصدّر للاتحاد الأوروبي، أنه عليها الاستعداد للفترة الانتقاليّة لما بعد "بريكسيت"، وأنه لا مفر من المراقبة الجمركيّة.

وبحسب بيان حكومي "تتوقع لندن إعادة فرض رقابة جمركية على الواردات من الاتحاد الأوروبي عند الحدود بعد انتهاء الفترة الانتقالية في 31 كانون الأول/ ديسمبر" المقبل.

وأعلن أحد وزراء بوريس جونسون، مايكل غوف، أنه اعتبارًا من بداية عام 2021 "ستكون المملكة المتحدة خارج السوق الموحدة والوحدة الجمركية وعلينا الاستعداد لتدابير جمركية وعمليات مراقبة ستنجم عنها لا محالة".

ولن يكون للصادرات والواردات من وإلى الاتحاد الأوروبي أفضلية لكنها ستخضع للرقابة نفسها كالسلع التي تأتي من باقي أنحاء العالم على قوله. وأضاف أن الاتحاد الأوروبي سيراقب أيضا البضائع التي تدخل إلى أراضيه.

وخرجت بريطانيا رسميًا من الاتحاد الأوروبي في 31 كانون الثاني/ يناير لكنها لا تزال تطبق قواعده خلال الفترة الانتقالية التي تنتهي نهاية العام وتعتزم خلالها الحكومة المحافظة برئاسة جونسون إنهاء المفاوضات المعقدة حول اتفاق للتبادل الحر مع شريكها التجاري الرئيسي.

ودعا وزير المال ساجد جاويد، الشهر الماضي الشركات إلى "التأقلم" مذكرًا بأنه كان أمامها أكثر من ثلاث سنوات للقيام بذلك منذ الاستفتاء حول بريكست. وأثارت تصريحاته قلقًا كبيرًا في أوساط الأعمال.

ويتوقع معظم خبراء الاقتصاد آثارًا سلبية على النشاط البريطاني في حال لم يفض الخروج من الاتحاد الأوروبي إلى اتفاق مرض للتبادل الحر ويترجم تلقائيًا ببريكست "غير منظم".

ملف خاص | الإجرام المنظم: دولة داخل الدولة

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