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انتخابات الحزب الديموقراطي: ساندرز يتفوق ويانغ ينسحب من المنافسة

تاريخ النشر: 12/02/2020 - 06:51

انتخابات الحزب الديموقراطي: ساندرز يتفوق ويانغ ينسحب من المنافسة
(أ.ب.)
عرب ٤٨ /أ.ف.ب

فاز عضو مجلس الشيوخ بيرني ساندرز، الثلاثاء في الانتخابات التمهيدية للحزب الديموقراطي في ولاية نيوهامشير الأساسية، متفوقا على منافسيه بيت بوتيدجيج وايمي كلوبوشار، في السباق لاختيار مرشح يواجه الرئيس دونالد ترامب، وفق وسائل إعلام.

ومع فرز نحو 90 بالمئة من الأصوات، نال ساندرز الذي يقود الجناح التقدمي داخل الحزب الديموقراطي 26 بالمئة، فيما حل خلفه بوتيدجيج ب24,3 بالمئة وكلوبوشار ب19,9 بالمئة.

وقال ساندرز لأنصاره بعدما أعلنت قناتا "ان بي سي" و"آيه بي سي" فوزه "النصر هنا هو بداية النهاية لترامب".

يأتي ذلك، فيما أعلن رجل الأعمال أندرو يانغ، الذي تعهد بمنح كل بالغ أميركي ألف دولار شهريا خلال حملته للانتخابات التمهيدية للحزب الديموقراطي لاختيار مرشح رئاسي، تعليق حملته، الثلاثاء، بعد فشله في إحداث التأثير المطلوب في نيو هامشاير.

وقال يانغ لأنصاره "تعلمون أنا رجل حسابات، والواضح الليلة من الأرقام اننا لن نفوز بهذا السباق".

وأضاف "أنا لست شخصا يريد قبول التبرعات والدعم في سباق لا مكان للفوز فيه. ولهذا أنا أعلن الليلة تعليق حملتي للرئاسة".

ولم يتمكن يانغ البالغ 45 عاما من تجاوز نسبة 3 بالمئة في الاستطلاعات، وهو كان بعيدا عن المنافسة في نيو هامشير.

وقال "آمل أن تكون هذه الحملة رسالة وكلمة تحذير وتوجيه لزملائي الديمقراطيين بأن دونالد ترامب ليس سبب كل مشاكلنا".

وأضاف "إنه يمثل أعراض مرض ينمو في مجتمعاتنا منذ سنوات".

وأيضا أعلن عضو مجلس الشيوخ عن ولاية كولورادو مايكل بينيت (55 عاما) تخليه عن ترشيحه الرئاسي بعدما أظهرت النتائج الأولية في نيوهامشير احتلاله المركز العاشر.

ملف خاص | الإجرام المنظم: دولة داخل الدولة

#أميركا
#: ساندرز
#الحزب الديموقراطي
#الانتخابات التمهيدية
#ترامب

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