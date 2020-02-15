ظريف يبحث الاتفاق النووي مع الاتحاد الأوروبي

بحث وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، الاتفاق النووي خلال لقائه اليوم، السبت، أعضاء مجلس العلاقات الخارجية للاتحاد الأوروبي على هامش انعقاد مؤتمر ميونخ للأمن.

وجرى خلال هذا اللقاء مناقشة التعهدات الأوروبية بخصوص الاتفاق النووي، وكذلك القضايا الإقليمية والدولية.

وحضر هذا اللقاء المسؤول الأسبق للسياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي، خافير سولانا، ورئيس الوزراء ووزير خارجية السويد السابق، كارل بيلدت.

وكان ظريف قد التقى أمس الجمعة على هامش مشاركته في مؤتمر ميونخ للأمن، كلا من رئيس وزراء كندا، جاستين ترودو، ونظيره الكندي، فيليب شامباني، وكذلك وزراء خارجية الصين وفنلندا والفاتيكان وجمهورية التشيك وعمان وكرواتيا ومجموعة الدرز.

وانطلقت أعمال مؤتمر ميونخ للأمن في نسخته الـ56 امس الجمعة ويستمر ثلاثة أيام.

ويناقش المؤتمر قضايا الأمن والسياسة الخارجية إضافة إلى عدد من تطورات المشهد العالمي.

وتشهد دورة هذا العام مشاركة أكثر من خمسمئة شخصية بينهم رؤساء دول ورؤساء حكومات ووزراء دفاع وخارجية وقيادات رفيعة.