  2. أخبار عربية ودولية
  3. أخبار دولية

ظريف يبحث الاتفاق النووي مع الاتحاد الأوروبي

تاريخ النشر: 15/02/2020 - 11:51

ظريف يبحث الاتفاق النووي مع الاتحاد الأوروبي
ظريف خلال مؤتمر ميونخ (أ. ب.)
عرب ٤٨ ووكالات

بحث وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، الاتفاق النووي خلال لقائه اليوم، السبت، أعضاء مجلس العلاقات الخارجية للاتحاد الأوروبي على هامش انعقاد مؤتمر ميونخ للأمن.

وجرى خلال هذا اللقاء مناقشة التعهدات الأوروبية بخصوص الاتفاق النووي، وكذلك القضايا الإقليمية والدولية.
وحضر هذا اللقاء المسؤول الأسبق للسياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي، خافير سولانا، ورئيس الوزراء ووزير خارجية السويد السابق، كارل بيلدت.

وكان ظريف قد التقى أمس الجمعة على هامش مشاركته في مؤتمر ميونخ للأمن، كلا من رئيس وزراء كندا، جاستين ترودو، ونظيره الكندي، فيليب شامباني، وكذلك وزراء خارجية الصين وفنلندا والفاتيكان وجمهورية التشيك وعمان وكرواتيا ومجموعة الدرز.

وانطلقت أعمال مؤتمر ميونخ للأمن في نسخته الـ56 امس الجمعة ويستمر ثلاثة أيام.

ويناقش المؤتمر قضايا الأمن والسياسة الخارجية إضافة إلى عدد من تطورات المشهد العالمي.

وتشهد دورة هذا العام مشاركة أكثر من خمسمئة شخصية بينهم رؤساء دول ورؤساء حكومات ووزراء دفاع وخارجية وقيادات رفيعة.

ملف خاص | الإجرام المنظم: دولة داخل الدولة

#ميونخ
#إيران
#ظريف
#مؤتمر

حوارات

د. عادل مناع: بين بلفور وترامب خط تاريخي مجدول بمصالح استعمارية ومسيانية
د. عادل مناع: بين بلفور وترامب خط تاريخي مجدول بمصالح استعمارية ومسيانية

2020-02-08

د. مهند مصطفى: مطلوب فك الارتباط بأوسلو والعودة لمواقع حركة التحرر الوطني
د. مهند مصطفى: مطلوب فك الارتباط بأوسلو والعودة لمواقع حركة التحرر الوطني

2020-02-01

العزة: الاتحاد الأوروبي يدين المقاومة ويحاول تحويلنا لعملاء على أنفسنا
العزة: الاتحاد الأوروبي يدين المقاومة ويحاول تحويلنا لعملاء على أنفسنا

2020-01-25

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

الأولى خارج آسيا: فرنسا تعلن أول وفاة جراء "كورونا" على أراضيها
الأولى خارج آسيا: فرنسا تعلن أول وفاة جراء "كورونا" على أراضيها

2020-02-15

أزمة سد النهضة: مصر متفائلة بحل قريب وأثيوبيا تتحفظ
أزمة سد النهضة: مصر متفائلة بحل قريب وأثيوبيا تتحفظ

2020-02-15

يحرقون ملابسهم: وسائل التدفئة لمهجري إدلب
يحرقون ملابسهم: وسائل التدفئة لمهجري إدلب

2020-02-15

الأكثر قراءة

نتنياهو للناخبين:

نتنياهو للناخبين: "صفقة القرن" تضع شروطا تعجيزية أمام الفلسطينيين

2020-02-14
استطلاعان: ارتفاع قوة القائمة المشتركة رغم تهجمات نتنياهو وغانتس

استطلاعان: ارتفاع قوة القائمة المشتركة رغم تهجمات نتنياهو وغانتس

2020-02-14
سورية: قصف إسرائيلي قرب دمشق

سورية: قصف إسرائيلي قرب دمشق

2020-02-14
تحليلات إسرائيلية: شكوك حول تطبيق الخطة العسكرية

تحليلات إسرائيلية: شكوك حول تطبيق الخطة العسكرية "تنوفا"

2020-02-14
إعلانُ رصد أول إصابة بـفيروس

إعلانُ رصد أول إصابة بـفيروس "كورونا" في مصر

2020-02-14