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السعودية: إنتحار صيني بعد عزله إثر فيروس كورونا

تاريخ النشر: 16/02/2020 - 16:01

السعودية: إنتحار صيني بعد عزله إثر فيروس كورونا
(أرشيفية- أ ب)
عرب ٤٨ ووكالات

أعلنت مديرية الصحة في مدينة جدة غربيّ السعودية، أمس السبت، انتحار طالب صيني مقيم في السعودية بعد احتجازه في أحد المستشفيات للاشتباه بإصابته بفيروس كورونا، وذلك وفقا لوكالة الأنباء الألمانية "دي بي أي".

وقالت مديرية الصحة بجدة في بيان إن "أحد الطلاب المقيمين في المملكة لم تكشف عن جنسيته، وصل إلى مستشفى الملك فهد بجدة بوساطة الهلال الأحمر فجر الجمعة، وتم الاشتباه بوجود فيروس تنفسي حسب الأعراض الظاهرة عليه وقت دخوله المستشفى، وتم التعامل معه حسب الأعراف الطبية".

وأكدت المديرية في بيانها "اتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية المعمول بها، وجرى وضعه في الغرفة الخاصة بالعزل لحين ظهور النتائج المخبرية التي ظهرت صباح السبت وبينت عدم وجود أي إصابة بالفيروس"، مشيرةً إلى أنه "تم وضع المقيم في غرفة عزل مغلقة بشكل تام، إلا أنه قام بإلقاء نفسه من نافذة الغرفة بعد أن فك زر الأمان الخاص بالنافذة، عند الساعة 24:12 صباحًا، وباشرت الجهات الرسمية والأمنية التحقيقات في الواقعة".

وذكرت صحيفة محلية في وقت سابق أمس السبت أن مقيمًا صينيًا بالعقد الثالث من عمره قد ألقى بنفسه اليوم من الدور الثالث بأحد المستشفيات الحكومية بجدة، ولقي مصرعه.

ونقلت صحيفة "سبق" الإلكترونية عن مصادر لم تسمها قولها "إن مقيمًا صينيًا في العقد الثالث من عمره قد ألقى بنفسه أمس السبت من الدور الثالث بأحد المستشفيات الحكومية بجدة، ولقي مصرعه".

وأشارت المصادر إلى أن الصيني الذي لم تكشف عن هويته تم عزله بالمستشفى بعد الاشتباه بأن يكون مصابًا بفيروس كورونا بينما باشرت الجهات المختصة التحقيق في الحادث، دون الكشف عن المزيد من التفاصيل.

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#انتحار طالب صيني
#مدينة جدة غربيّ السعودية
#عزل
#فيروس كورونا

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