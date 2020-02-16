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فرنسا: 5 إصابات في صفوف المتظاهرين

تاريخ النشر: 15/02/2020 - 23:59

فرنسا: 5 إصابات في صفوف المتظاهرين
(أ ب)
عرب ٤٨

انطلقت احتجاجات في فرنسا لحركة "السترات الصفراء"، في مدينة رين غربي البلاد، وأصيب 5 متظاهرين خلال مواجهات مع القوات الأمنية.

وتواصلت احتجاجات "السترات الصفراء" للأسبوع الـ66 على التوالي، في مختلف المدن الفرنسية، على رأسها العاصمة باريس؛ حيث باتت فعالية معتادة في يوم السبت من كل أسبوع.

واستخدمت الشرطة الغاز المسيل للدموع وخراطيم المياه لتفريق المتظاهرين في مدينة رين، إثر مواجهات اندلعت بين الطرفين، وأسفرت تلك المواجهات عن إصابة 5 متظاهرين وتوقيف آخر.

وذكر بيان صادر عن شرطة باريس أن 14 شخصًا فرضت عليهم غرامات مالية جراء مشاركتهم في مظاهرة غير مرخص لها. ويواصل أصحاب السترات الصفراء احتجاجاتهم منذ 17 تشرين الثاني/ نوفمبر عام 2018.

وتشهد فرنسا، منذ أكثر من عام، احتجاجات عمالية اعتراضًا على إجراءات حكومية أخرى متعلقة بالضرائب ومستوى المعيشة، أبرزها حراك "السترات الصفراء".

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