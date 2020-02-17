الصين: ارتفاع الوفيات جراء فيروس كورونا إلى 1770

عرب ٤٨ / أ.ف.ب.

أفادت لجنة الصحة الوطنية الصينية اليوم، الإثنين، بوفاة 105 أشخاص من جراء إصابتهم بفيروس كورونا المستجد، خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، لترتفع حصيلة الوفيات بهذا الوباء إلى 1770.

وارتفع عدد المصابين بالفيروس إلى أكثر من 70500 في أنحاء الصين، معظمها في مقاطعة هوبي، مركز انتشار الفيروس، التي سجلت اليوم ألفي إصابة جديدة.

وأخضعت السلطات الصينية نحو 56 مليون شخص في هوبي، وعاصمتها ووهان، للحجر الصحي، بحيث عزلت المقاطعة افتراضيا عن سائر المناطق الصينية.

وسجلت الإصابات الجديدة خارج مركز انتشار الوباء انخفاضا ملحوظا في الأيام الثلاثين الأخيرة. وبحسب اللجنة الطبية كانت هناك 115 إصابة جديدة خارج هوبي، بعد أن وصلت الإصابات إلى 450 قبل أسبوع.

وفرضت السلطات المحلية إجراءات جديدة في محاولة لوقف انتشار الفيروس، منها سماح العاصمة بكين فقط بدخول الأشخاص الذين أخضعوا أنفسهم لحجر صحي ذاتي لمدة 14 يوما، كما نقلت وسائل إعلام محلية.

وبدأ عدد الإصابات الجديدة في المقاطعة بالتراجع، بعد الارتفاع الكبير الأسبوع الماضي، في أعقاب تعديل المسؤولين لطرق التشخيص، لتشمل احتساب الإصابات التي يتم التثبت منها بواسطة صورة الأشعة المقطعية للرئة.

وقال متحدث باسم السلطات الصحية الصينية، أمس، إن هذا التراجع في عدد الإصابات مؤشر على أن الفيروس تتم السيطرة عليه.

وحذّر رئيس منظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم غيبريسوس، من أنه "يستحيل التنبؤ بالاتجاه الذي سيتخذه هذا الوباء" وقال في تغريدة على "تويتر" إن خبراء دوليين وصلوا إلى بكين وباشروا بإجراء لقاءات مع نظرائهم الصينيين حول الوباء.