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ما دوافع تسريب فيديو جنسي لمرشح رئاسة بلدية باريس؟

تاريخ النشر: 17/02/2020 - 14:44

ما دوافع تسريب فيديو جنسي لمرشح رئاسة بلدية باريس؟
بيوتر بافلينسكي ( أ ب)
عرب ٤٨ / أ ف ب

صرحت الناطقة باسم الحكومة الفرنسية، اليوم الإثنين، أن الفنان الروسي، بيوتر بافلينسكي الذي اعترف علنًا أنه كان وراء نشر فيديو جنسي للوزير السابق، بنغامان غريفو، مما دفعه إلى الانسحاب من جولة الاقتراع، أنه "حصل على مساعدة على الأرجح".

وقالت سيبيت ندياي إنه "من المبكر قليلا تحديد ذلك لأن التحقيق ما زال في بدايته"، ردًا على سؤال لشبكة "ال سي إي" حول ما إذا كانت هذه القضية تتعلق بتلاعب سياسي أكبر.

وأضافت "لا أريد الحديث عن مؤامرة، لكنني ألاحظ أن هناك شكلا من القدرة التقنية لتنفيذ ذلك"، مشيرة إلى "بناء موقع إلكتروني والكتابة بفرنسية متقنة بينما يبدو أن بيوتر بافلينسكي يتكلم الفرنسية لكن ببعض الصعوبة"، وقالت ندياي إن بافلينسكي "حصل على مساعدة على الأرجح ولست متأكدة من أنه الشخصية المحورية في هذه القضية".

من جهته، صرح سكرتير الدولة الفرنسي للقطاع الرقمي، سيدريك او لإذاعة "فرانس انفو" أنه لا يملك "في هذه المرحلة" أي "معلومات توحي بأن الأمر أكثر من تحرك شخصي"، مضيفًا أنه "إذا كان الأمر غير ذلك فهو خطير جدا...لا نملك أي دليل أو مؤشر يوحي بأن روسيا متورطة".

وأعلنت وزيرة الصحة الفرنسية، أنييس بوزان، أمس الأحد، ترشحها لرئاسة بلدية باريس عن حزب الرئيس ماكرون بدلًا من بنجامان غريفو الذي انسحب بعد تسريب تسجيل الفيديو.

ملف خاص | الإجرام المنظم: دولة داخل الدولة

#بيوتر بافلينسكي
#بنجامان غريفو
#نشر فيديو جنسي

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