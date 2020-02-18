الصين: حصيلة وفيات كورونا ترتفع لـ1868 والصحة العالمية تحذر

عرب ٤٨ /أ.ف.ب

كشفت أرقام رسمية نشرت، اليوم الثلاثاء، أن حصيلة الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا المستجد تخطت 1868 شخصا في الصين القارية، بعد وفاة 93 شخصا في مقاطعة هوباي.

وأحصت السلطات الصحية في المقاطعة التي بدأ منها انتشار الفيروس، 1,807 إصابة جديدة، في تراجع عن إحصائية الإثنين. وبالإجمال، ثمة 72,300 إصابة على الأقل في الصين القارية.

وتعتبر السلطات الصينية أن انتشار الفيروس بدأ ضبطه، خاصة أن أعداد المصابين خارج مقاطعة هوباي باتت تتراجع يوما تلو آخر.

وقال متحدث باسم السلطات الصحية الصينية، إن هذا التراجع في عدد الإصابات مؤشر على أن الفيروس تتم السيطرة عليه.

غير أن مدير عام منظمة الصحة العالمية تيدروس أدانوم غيبرييسوس، حذر من الإفراط بالتفاؤل. وقال إن نزعة انخفاض أعداد الإصابات الجديدة "يجب أن يفسر بكثير من الحذر".

وقال لصحافيين إن "النزعات يمكن أن تتغير حين يصاب شعب جديد. من المبكر جدا التأكيد أن التراجع سيستمر"، مضيفا أن "كل السيناريوات لا تزال واردة".

وخارج الصين القارية حيث تخطى عدد المصابين 70 ألف شخص، تم إحصاء نحو 900 إصابة مثبتة بفيروس كورونا المستجد في نحو ثلاثين بلدا، مع الإفادة الجمعة عن أول إصابة في إفريقيا. كما سجلت فرنسا مساء الجمعة أول وفاة خارج آسيا نتيجة وباء كوفيد-19 بحسب التسمية الرسمية للالتهاب التنفسي المميت.