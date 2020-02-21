الصحة العالمية: فرص منع تفشي كورونا "تضيق"

قال مدير عام منظمة الصحة العالمية، اليوم الجمعة، إن فرص منع تفشي فيروس كورونا المستجدّ "تضيق" مع ارتفاع عدد الإصابات المسجلة خارج الصين.

وقال تيدروس أدهانوم غيبريسوس لوسائل إعلام إن "فرص (منع تفشي الفيروس) تضيق ولذلك دعينا المجتمع الدولي إلى التحرّك بسرعة بما في ذلك في مجال التمويل. ليس هذا ما نراه".

وأصاب الفيروس حتى اليوم أكثر من 75 ألف شخص في الصين و1150 في 26 بلدا آخر. وتسبب هذا الفيروس بوفاة أكثر من 2,200 شخص في الصين و8 آخرين في باقي انحاء العالم، بحسب منظمة الصحة العالمية.

وأضاف مدير عام المنظمة أنه "رغم أن مجموع عدد الحالات خارج الصين لا يزال متدنيًا نسبيًا، إلا أننا قلقون إزاء عدد الإصابات التي لا علاقة واضحة لها بالوباء (في الصين) مثل القيام برحلات سابقًا (إلى الصين) أو الاحتكاك بمصاب مؤكد".

وأعلن أن فريق الخبراء الدولي بقيادة المنظمة المتواجد في الصين سيتوجه السبت إلى مدينة ووهان، بؤرة الوباء.

إلى ذلك، أمرت السلطات في شمال إيطاليا، الجمعة، بإغلاق المدارس والحانات والأماكن العامة في عشر بلدات، بعد تزايد عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد.

وأعلنت السلطات في مؤتمر صحافي أن الفحوص المخبرية كشفت إصابة خمسة أطباء وتسعة أشخاص بالفيروس في لومبارديا، كانوا قد ارتادوا على ما يبدو حانة معيّنة مع مجموعة من الأصدقاء، كما أعلن عن تسجيل إصابتين مؤكدتين بالفيروس في فينيتو.