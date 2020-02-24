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جنوب أفريقيا: إخضاع 50 امرأة للتعقيم القسري

تاريخ النشر: 24/02/2020 - 19:47

جنوب أفريقيا: إخضاع 50 امرأة للتعقيم القسري
توضيحية (pixabay)
عرب ٤٨ / أ ف ب

كشف تحقيق لمنظمات حقوقية اليوم الإثنين، في جنوب أفريقيا، عن إخضاع خمسين امرأة للتعقيم القسري لسبب حملهم لفيروس "إتش آي في" المسبب لمرض الأيدز، وأشار التحقيق إلى انتهاكات كبيرة في حقهن.

وبدأ هذا التحقيق في 2015 عندما قدمت منظمتان مدافعتان عن حقوق النساء ملفا إلى لجنة المساواة بين الجنسين في جنوب إفريقيا يتضمن 48 حالة موثقة عن تعقيم قسري. وجمعت اللجنة شهادات تحت القسم لمدعيات كشفن عمليات التعقيم هذه.

وقالت رئيسة اللجنة كيكيتسو مايما، في تصريحات أوردها التقرير إن "جميع النساء اللواتي تقدمن بشكاوى كن سوداوات حاملات بغالبيتهن ‘فيروس إتش آي في‘".

وأضافت الوثيقة أنه "فيما كن على وشك الولادة كنّ يتعرضن للترهيب أو الإكراه لحملهن على توقيع استبيانات علِمن لاحقا أنها وثيقة إعلان موافقة تتيح للمستشفى تعقيمهن بشتى الوسائل".

واكتشف محققون أن الطاقم الاستشفائي كان يهدد برفض تقديم العناية الطبية لهاتيك النسوة إذا لم يوقعن هذه الاستبيانات.

ولفت التقرير إلى أن بعض الشاكيات قلن إنهن تلقين هذه الاستبيانات حينما كن يعشن لحظات "وجع شديد" ما كان يحول دون فهمهن بالكامل مضمون هذه الاستبيانات لمعرفة علام كنّ يوقّعن.

ووضعت جميع هاتيك النسوة أطفالهن بعمليات قيصرية ما يسهل إخضاعهن لجراحات تعقيم. وعانت كثيرات منهن الاكتئاب بعدما اكتشفن أنهن لن يستطعن الإنجاب كما أن بعضهنّ هجرهنّ أزواجهنّ.

ملف خاص | الإجرام المنظم: دولة داخل الدولة

#جنوب أفريقيا
#نساء
#تعقيم
#إجبار

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