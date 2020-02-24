  2. أخبار عربية ودولية
  3. أخبار دولية

ديمقراطيون يحاولون تشويه ساندرز أمام الناخبين السود

تاريخ النشر: 24/02/2020 - 09:30

ديمقراطيون يحاولون تشويه ساندرز أمام الناخبين السود
(أ ب)
عرب ٤٨

بلغت محاولات مؤسسة الحزب الديمقراطي الأميركي، أي النخبة المهيمنة عليه، للإطاحة بمرشحه السناتور بيرني ساندرز، حد الاستهداف المباشر للناخبين السود في ولاية كارولاينا الجنوبية، في محاولة لثنيهم عن التصويت له.

وكشف موقع "أكسيوس" الإخباري الأميركي، في تقرير حصري له، أن مجموعة سياسية منبثقة عن الحزب الديمقراطي، تُطلق على نفسها وصف "مشروع الخيمة الكبيرة"، حاولت تقويض تفوّق ساندرز في الانتخابات التمهيدية للحزب، لاختيار مرشحي رئاسي لانتخابات 2020، عبر إرسال آلاف الرسائل التي انتقدت ساندرز، لناخبين سود في كارولاينا الجنوبية.

وقال الموقع إن المجموعة السياسية التي تدعم ترشيح سياسيين يوصفون بـ"الاعتدال" لرئاسة البلاد، منعا لتدفق الأفكار التقدمية اليسارية للحزب، بعثت برسائلها إلى الناخبين السود الذين شاركوا في الانتخابات التمهيدية للولاية عام 2016، عندما كان ساندرز ينافس هيلاري كلينتون.

وذكر الموقع أن هذه الواقعة تأتي ضمن محاولات عديدة لإطاحة النخبة الديمقراطية بساندرز الذي يحقق الفوز تلو الآخر بالانتخابات التمهيدية، لألا ينافس الرئيس الأميركي دونالد ترامب باسم الحزب الديمقراطي، في الانتخابات المقبلة.

وانتصر ساندرز على منافسيه في ولاية نفادا، وأظهر تقدما بارزا في ولايتي نيوهامسفير وآيوا، ويبدو أنه قد يكون المرشح الديمقراطي لرئاسة البلاد.

ويحظى ساندرز بشعبية كبيرة في أوساط الشباب، لكن هذه شعبيته لدى الأميركيين من أصول أفريقية ستُمتحن بولاية كارولاينا الجنوبية، نظرا لنسبته الكبيرة فيها، شريحة يعّول خصومه على ألا تتماهى معه.

وانطوت الرسائل التي بلغ عددها 215 ألف رسالة، على محاولة لنزع الشرعية عن الطرح السياسي التقديم الذي يطرحه ساندرز.

ملف خاص | الإجرام المنظم: دولة داخل الدولة

#ساندرز
#الانتخابات الأميركية
#الولايات المتحدة

حوارات

د. هردل: الهرولة في التوصية على غانتس مردها ضعف المرجعية الحزبية لصالح النجومية
د. هردل: الهرولة في التوصية على غانتس مردها ضعف المرجعية الحزبية لصالح النجومية

2020-02-22

د. جبارين: توجه المحكمة العليا مؤشر خطير على مستقبل تمثيلنا السياسي
د. جبارين: توجه المحكمة العليا مؤشر خطير على مستقبل تمثيلنا السياسي

2020-02-15

د. عادل مناع: بين بلفور وترامب خط تاريخي مجدول بمصالح استعمارية ومسيانية
د. عادل مناع: بين بلفور وترامب خط تاريخي مجدول بمصالح استعمارية ومسيانية

2020-02-08

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

كورونا: إصابات بالفيروس بالكويت والبحرين و12 حالة وفاة بإيران
كورونا: إصابات بالفيروس بالكويت والبحرين و12 حالة وفاة بإيران

2020-02-24

ماليزيا: مهاتير محمد يقدم استقالاته للملك وسط هزة سياسية
ماليزيا: مهاتير محمد يقدم استقالاته للملك وسط هزة سياسية

2020-02-24

فيروس كورونا: وفاة 150 صينيا و2 في كوريا الجنوبية
فيروس كورونا: وفاة 150 صينيا و2 في كوريا الجنوبية

2020-02-24

الأكثر قراءة

خان يونس: جرافة الاحتلال تنكل بجثمان شهيد وتسرقه

خان يونس: جرافة الاحتلال تنكل بجثمان شهيد وتسرقه

2020-02-23
بينيت يرحب بجريمة التنكيل بجثمان الشهيد الناعم بخان يونس

بينيت يرحب بجريمة التنكيل بجثمان الشهيد الناعم بخان يونس

2020-02-23

"عدالة": تنكيل الاحتلال بجثمان الشهيد الناعم "جريمة حرب"

2020-02-23
أزمة كورونا: الصحة الإسرائيلية تصدر تعليمات متتالية وكوريون عالقون بالمطار

أزمة كورونا: الصحة الإسرائيلية تصدر تعليمات متتالية وكوريون عالقون بالمطار

2020-02-23
حالة الطقس: أجواء باردة وأمطار متفرقة

حالة الطقس: أجواء باردة وأمطار متفرقة

2020-02-23