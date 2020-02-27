ألمانيا: نوّاب يساريّون يتهمون ميركل بالتورط في مقتل سليماني

اتّهم ثمانية من نواب السيار في ألمانيا، اليوم الخميس، المستشارة الألمانية، أنجيلا ميركل، ووزراء، بالتورط في مقتل القائد العسكري الإيراني، قاسم سليماني في ضربة جوية أميركية، وفق ما أوردت وكالة "فرانس برس" للأنباء.

وتتعلق الشكوى بقاعدة رامشتاين الجوية الأميركية المترامية الأطراف في غرب ألمانيا، والتي يُعتقد أنها تضم محطة للأقمار الصناعية، وتُستخدم للتحكم بالطائرات الأميركية المسيرة، في أجواء أفريقيا والشرق الأوسط.

وقال النائب عن حزب اليسار، ألكسندر نيو، في بيان: "لا يمكن إرسال إشارات التحكم في هجوم الطائرة المسيرة (التي قتلت سليماني) سوى من خلال محطة إرسال على ألأراضى الألمانية وهي قاعدة رامشتاين الأميركيه الجوية".

المستشارة الألمانية، أنجيلا ميركل (أ. ب.)

وأظهرت نسخة الشكوى الجنائية التي نشرها نيو في موقعه عبر الإنترنت، استهداف ميركل، ووزراء الخارجية، هايكو ماس، والدفاع، أنغريت كرامب كارينباور، والداخلية، هورست سيهوفر، وأعضاء آخرين في الحكومة الفدرالية.

واتهم حزب اليسار ميركل والوزراء ب"التورط من خلال الإهمال" في مقتل سليماني.

وأضاف نيو: "لا نستطيع أن تستمر في قبول خرق الحكومة الفدرالية للقانون الدولي من خلال تمكين ودعم حرب الطائرات المسيرة الأميركيه غير القانونية".

وفي العام الماضي، قضت محكمة ألمانية بأن على الحكومة أن تضمن احترام الولايات المتحدة القانون الدولي في العمليات التي تشنها انطلاقا من رامشتاين.

ورفع ثلاثة يمنيين القضية إلى المحكمة بعد أن فقدوا أقارب لهم في هجوم بطائرة مسيرة في عام 2012.

وأقرت المحكمة أن "دليلا واضحا" يظهر أن الولايات المتحدة تستخدم قاعدة رامشتاين في مهمات طائرات مسيرة في اليمن "تنتهك على الأقل جزئيا القانون الدولي".

وأدى مقتل سليماني في العراق إلى دفع واشنطن وطهران إلى حافة الحرب للمرة الثانية خلال عام.