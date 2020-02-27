  2. أخبار عربية ودولية
  3. أخبار دولية

فرنسا: حل منظمة "جنود على درب الله" لمزاعم بدعمها للإرهاب

تاريخ النشر: 27/02/2020 - 11:55

فرنسا: حل منظمة "جنود على درب الله" لمزاعم بدعمها للإرهاب
(أ ب)
عرب ٤٨ / أ ب

أصدر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، أمس الأربعاء، مرسومًا لحل منظمة "كيلوميناتيم- جنود على درب الله" التي تضم خمسة عشر عضوًا ويديرها مطرب راب، لمزاعم بترويجها لخطاب الكراهية والدفاع عن الإرهاب.

وقال بيان صادر عن وزارة الداخلية الفرنسية، إن "النشاط الرئيسي للمنظمة هو تنظيم تحركات علنية لدعوات للكراهية والعنف، نشر تسجيلات مصورة تعج بمحتوى يعكس طبيعة تآمرية ومعادية للسامية، ومعادية للمسيحية، ومدافعة عن الإرهاب".

وأعلن ماكرون الأسبوع الماضي عن اعتزامه محاربة ما أسماه بالـ"التطرف الإسلامي" عبر عدة وسائل، من ضمنها منح الحكومة مزيدًا من السلطة في تدريب الأئمة، وحتى زيادة أعداد عناصر الشرطة في الضواحي المضطربة.

وأُدين مطرب الراب الذي يرأس المجموعة، والذي يطلق على نفسه لقب "كيلوميناتي ماستا إكس"، في تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، بتهمة الدفاع عن الإرهاب، وعوقب بالسجن لمدة ستة أشهر مع إيقاف التنفيذ، وارتبطت الإدانة بأغنية له على "يوتيوب" تدعى "إرهابي"، يستلهم فيها هجمات باريس الإرهابية عام 2015 التي أسفرت عن مقتل 130 شخصا.

وقالت امرأة تزعم أنها زوجته، في منشور حديث عبر "يوتيوب"، إن زوجها سُجن في الخامس من كانون ثاني/ يناير الماضي بتهمة التزوير، وأعربت عن امتعاضها من السلطات والشرطة مشيرةً إلى أن زوجها لم يدعُ مطلقًا للجهاد المسلح، بل كان يكرس نفسه لمساعدة الشباب "باسم الإسلام".

ملف خاص | الإجرام المنظم: دولة داخل الدولة

#إيمانويل ماكرون
#كيلوميناتيم
#جنود على درب الله
#الدفاع عن الإرهاب
#خطاب الكراهية
#التطرف الإسلامي

حوارات

د. هردل: الهرولة في التوصية على غانتس مردها ضعف المرجعية الحزبية لصالح النجومية
د. هردل: الهرولة في التوصية على غانتس مردها ضعف المرجعية الحزبية لصالح النجومية

2020-02-22

د. جبارين: توجه المحكمة العليا مؤشر خطير على مستقبل تمثيلنا السياسي
د. جبارين: توجه المحكمة العليا مؤشر خطير على مستقبل تمثيلنا السياسي

2020-02-15

د. عادل مناع: بين بلفور وترامب خط تاريخي مجدول بمصالح استعمارية ومسيانية
د. عادل مناع: بين بلفور وترامب خط تاريخي مجدول بمصالح استعمارية ومسيانية

2020-02-08

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

تبرئة نجل الرئيس الجزائري في قضية فساد
تبرئة نجل الرئيس الجزائري في قضية فساد

2020-02-27

"التفوّق العرقيّ" يؤسّس لتزايد الإرهاب في أوروبا
"التفوّق العرقيّ" يؤسّس لتزايد الإرهاب في أوروبا

2020-02-27

أميركا: 5 قتلى في عملية إطلاق نار
أميركا: 5 قتلى في عملية إطلاق نار

2020-02-27

الأكثر قراءة

الرملة: مصرع الطفلة جود أبو غانم بحادث دهس

الرملة: مصرع الطفلة جود أبو غانم بحادث دهس

2020-02-26
كورونا تَسبب بأزمة سياحة غير مسبوقة في إسرائيل

كورونا تَسبب بأزمة سياحة غير مسبوقة في إسرائيل

2020-02-26
الإمارات دفعت السيسي لتشييع مبارك بجنازة عسكرية

الإمارات دفعت السيسي لتشييع مبارك بجنازة عسكرية

2020-02-26
ساندرز يهاجم نتنياهو ويقاطع

ساندرز يهاجم نتنياهو ويقاطع "أيباك"

2020-02-26
حالة الطقس: غائم جزئيا وارتفاع على درجات الحرارة

حالة الطقس: غائم جزئيا وارتفاع على درجات الحرارة

2020-02-26