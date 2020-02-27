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كورونا في إيران: وفاة سفير سابق وإصابة مساعدة للرئيس

تاريخ النشر: 27/02/2020 - 18:02

كورونا في إيران: وفاة سفير سابق وإصابة مساعدة للرئيس
الرئيس الإيراني، حسن روحاني (أرشيفية - رويترز)
عرب ٤٨

توفي سفير طهران السابق لدى الفاتيكان، حجة الإسلام هادي خسروشاهي، اليوم الخميس، جراء إصابته بفيروس كورونا، وأُصيبت مساعدة الرئيس الإيرانيّ لشؤون المرأة والأسرة، معصومة ابتكار، بالفيروس، بحسب ما أوردت وكالة "الأناضول" للأنباء.

وبحسب وكالة "تسنيم" للأنباء، جرى نقل خسروشاهي إلى مستشفى "مسيح دانيشور" في العاصمة طهران، أمس الأربعاء، لتلقي العلاج بعد الاشتباه بإصابته بالفيروس.

وبعد التأكّد من إصابته، خضع الدبلوماسي السابق للعلاج الذي لم يستمر طويلا، وانتهى الأمر بوفاته الخميس، عن عمر يناهز 81 عاما.

وكانت وزارة الصحة الإيرانية قد أعلنت في وقت سابق الخميس، ارتفاع حالات الوفاة بالفيروس في البلاد إلى 26 شخصا، وتسجيل 245 إصابة.

وخسروشاهي من مواليد ولاية تبريز عام 1939، وبعد الثورة الإيرانية 1979 أصبح ممثلا للخميني في وزارة الثقافة والإرشاد الإسلامي لمدة سنتين، وعمل رئيسًا لممثلية إيران في القاهرة، وسفيرا لدى الفاتيكان لفترات متفاوتة.

إصابة مساعدة للرئيس بالفيروس

وأُصيبت مساعدة الرئيس الإيرانيّ لشؤون المرأة والأسرة، معصومة ابتكار، بالفيروس المستجد، في وقت أعلن مسؤول العلاقات العامة بوزارة الصحة الإيرانية، كيانوش جيهانبور ارتفاع ضحايا كورونا ببلاده لـ26 وفاة و245 إصابة.

وأكدت المستشارة الإعلامية لابتكار، فريبا ابتهاج، لوكالة الأنباء الإيرانية الرسمية، إصابة ابتكار، موضحة أن جميع أفراد فريق مساعدة الرئيس أجروا فحوصات للتأكد من عدم انتقال العدوى إليهم، وستظهر النتائج السبت.

وفي إطار ارتفاع وتيرة تفشي الفيروس، انتقلت العدوى إلى نائب في البرلمان ومسؤولين آخرين.

وظهر الفيروس في مدينة ووهان وسط الصين لأول مرة، في 12 كانون الأول/ ديسمبر 2019، إلا أن بكين كشفت عنه رسميا منتصف كانون الثاني/ يناير الماضي.‎

وأعلنت منظمة الصحة العالمية حالة الطوارئ على نطاق دولي لمواجهة تفشي الفيروس، الذي انتشر لاحقا في عدة بلدان؛ ما تسبب في حالة رعب سادت العالم أجمع.

ملف خاص | الإجرام المنظم: دولة داخل الدولة

#ساعدة الرئيس الإيرانيّ لشؤون المرأة والأسرة
#معصومة ابتكار
#فيروس كورونا المستجد

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