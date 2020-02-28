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نيجيريا تعلن عن أول إصابة مؤكدة بكورونا في أفريقيا

تاريخ النشر: 28/02/2020 - 09:20

نيجيريا تعلن عن أول إصابة مؤكدة بكورونا في أفريقيا
توضيحية (أ ب)
عرب ٤٨

أعلنت وزارة الصّحّة النّيجيريّة عن أوّل إصابة مؤكّدة بفيروس كورونا المستجدّ، كوفيد 19، مساء أمس الخميس، لإيطالي يعمل في البلاد وقد عاد قبل يومين، وهي الإصابة الأولى من نوعها في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى.

وأكّدت الوزارة في تغريدة على "تويتر" وجود إصابة بالفيروس في ولاية لاغوس. وقالت إنّ "هذه الحالة التي تمّ تأكيدها في 27 شباط/ فبراير 2020 هي الأولى التي تُسجّل في نيجيريا منذ بداية الوباء".

وأشارت إلى أنّ المصاب هو مواطن إيطاليّ يعمل في نيجيريا وكان قد عاد إلى البلاد آتيًا من مدينة ميلانو الإيطاليّة في 25 شباط/ فبراير. وأكّدت الوزارة أنّه أدخِل المستشفى في لاغوس وأنّ وضعه مستقر "ولا تظهر عليه أعراض مقلقة".

وهذه الإصابة الأولى في إفريقيا جنوب الصحراء الكبرى. وكانت سُجّلت إصابتان أخريان في الأيام الأخيرة في مصر والجزائر، من دون أن يتمّ حتى الآن الإبلاغ عن أيّ وفيّات في القارّة جرّاء الفيروس.

وفي أوروبا، أعلنت حكومة ليتوانيا الجمعة تسجيل أول إصابة بفيروس كورونا المستجدّ على أرضها لدى امرأة عائدة من إيطاليا؛ مؤكّدةً أنّه تم عزل المرأة البالغة من العمر 39 عاما والعائدة من فيرونا في مستشفى في سياولياي في شمال البلد، وهي تعاني من أعراض خفيفة.

وقال نائب وزير الصحة ألغيرداس سيسيلغيس في بيان "إننا نرصد كل الوسائل الممكنة للتعرف إلى الذين كانوا على اتصال بالشخص المصاب لاتخاذ تدابير وقائية".

ملف خاص | الإجرام المنظم: دولة داخل الدولة

#نيجيريا
#كورونا
#ليتوانيا
#أفريقيا
#جنوب الصحراء الكبرى

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