نيجيريا تعلن عن أول إصابة مؤكدة بكورونا في أفريقيا

أعلنت وزارة الصّحّة النّيجيريّة عن أوّل إصابة مؤكّدة بفيروس كورونا المستجدّ، كوفيد 19، مساء أمس الخميس، لإيطالي يعمل في البلاد وقد عاد قبل يومين، وهي الإصابة الأولى من نوعها في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى.

وأكّدت الوزارة في تغريدة على "تويتر" وجود إصابة بالفيروس في ولاية لاغوس. وقالت إنّ "هذه الحالة التي تمّ تأكيدها في 27 شباط/ فبراير 2020 هي الأولى التي تُسجّل في نيجيريا منذ بداية الوباء".

The Federal Ministry of Health has confirmed a coronavirus(Covid-19) case in Lagos State Nigeria. The case which was confirmed on 27/02/2020 is the first case to be reported in Nigeria since the beginning of the outbreak in China in January 2020 @WHO @BBCWorld #CoronaVirusUpdates pic.twitter.com/uF79NYzvAz — Federal Ministry of Health, NIGERIA (@Fmohnigeria) February 27, 2020

وأشارت إلى أنّ المصاب هو مواطن إيطاليّ يعمل في نيجيريا وكان قد عاد إلى البلاد آتيًا من مدينة ميلانو الإيطاليّة في 25 شباط/ فبراير. وأكّدت الوزارة أنّه أدخِل المستشفى في لاغوس وأنّ وضعه مستقر "ولا تظهر عليه أعراض مقلقة".

وهذه الإصابة الأولى في إفريقيا جنوب الصحراء الكبرى. وكانت سُجّلت إصابتان أخريان في الأيام الأخيرة في مصر والجزائر، من دون أن يتمّ حتى الآن الإبلاغ عن أيّ وفيّات في القارّة جرّاء الفيروس.

وفي أوروبا، أعلنت حكومة ليتوانيا الجمعة تسجيل أول إصابة بفيروس كورونا المستجدّ على أرضها لدى امرأة عائدة من إيطاليا؛ مؤكّدةً أنّه تم عزل المرأة البالغة من العمر 39 عاما والعائدة من فيرونا في مستشفى في سياولياي في شمال البلد، وهي تعاني من أعراض خفيفة.

وقال نائب وزير الصحة ألغيرداس سيسيلغيس في بيان "إننا نرصد كل الوسائل الممكنة للتعرف إلى الذين كانوا على اتصال بالشخص المصاب لاتخاذ تدابير وقائية".