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"بي بي سي": وفاة 210 أشخاص جراء فيروس كورونا في إيران

تاريخ النشر: 29/02/2020 - 00:03

"بي بي سي": وفاة 210 أشخاص جراء فيروس كورونا في إيران
إيرانيات يحمين أنفسهن من فيروس كورونا (أ ب)
عرب ٤٨

قالت الخدمة الفارسية في هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي"، مساء الجمعة، إن 210 اشخاص على الأقل توفوا جراء فيروس كورونا المستجد في إيران، بحسب ما أفادت وكالة "فرانس برس" للأنباء.

وذكرت "بي بي سي فارسي" نقلا عن مصادر لم تُسمّها في الجهاز الصحي الإيراني، أن معظم الوفيات حصلت في العاصمة طهران ومدينة قم في وسط طهران، حيث تم الإبلاغ عن أول إصابة.

ولقي خبر هيئة الإذاعة البريطانية ردا غاضبا من الناطق باسم وزارة الصحة الإيرانية، كيانوش جهانبور، الذي اتهم "بي بي سي فارسي" بالانضمام إلى أعداء الجمهورية الإسلامية الإقليميين في "سباق لنشر الأكاذيب" حول إيران.

وكتب جهانبور في "تويتر": "شفافية إيران المثالية في نشر المعلومات حول فيروس كورونا شكلت دهشة لكثيرين".

والحصيلة الرسمية المعلن عنها في طهران حتى بعد ظهر الجمعة هي 34 حالة وفاة، حيث أبلغ عن ثماني وفيات جديدة في الساعات الـ24 الماضية.

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#بي بي سي
#فيروس كورونا
#إيران

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