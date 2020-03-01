كورونا ينتشر في 63 دولة: نحو 3 آلاف وفاة ومخاوف أوروبية من فقدان السيطرة

أعلنت العديد من الدول الأوروبيّة، الأحد، عن قلقها إزاء فيروس كورونا، الذي أصاب العديد من الأشخاص، وسبب بتهديد مرافق عامّة، وحياتها الاقتصادية، والسياسيّة، في ظل انتشار الفيروس وارتفاع في عدد الإصابات والوفيات.

يُذكر أن منظمة الصحة العالمية أشارت إلى تصاعد خطورة انتشار فيروس كورونا في العالم ووصوله إلى "أعلى مستوى" معتبرة أن الزيادة المستمرة في عدد الحالات الجديدة والدول المتأثرة "تبعث بالتأكيد على القلق".

ووفقًا للمعطيات الأخيرة، فقد ارتفعت الإصابات بالفيروس إلى 129 في ألمانيا، و100 في فرنسا، و1694 حالة في إيطاليا (34 حالة وفاة)، و74 في إسبانيا، و35 في بريطانيا، و22 في السويد، و14 في النمسا، و10 في هولندا، و7 في اليونان.

واقترب عدد الوفيات من جراء فيروس كورونا، الذي انتشر في 63 دولة، من حاجز الـ3 آلاف، حتى صباح الأحد، فيما باتت أعداد المصابين على أعتاب الـ87 ألفا.

وبلغ عدد المصابين بالفيروس في البر الرئيسي الصيني 79 ألفا و824 شخصاً، و95 في هونغ كونغ، و10 في ماكاو، و39 في تايوان.

تشيكيا

وأعلنت جمهورية تشيكيا، الأحد، عن تسجيل أول ثلاث إصابات بفيروس كورونا لدى أشخاص زاروا شمال إيطاليا في الآونة الأخيرة. وصرّح وزير الصحة آدم فويتيش للصحافيين أن "سجلنا أول ثلاث إصابات بفيروس كورونا".

(أ ب)

ويُذكر أن أحد المرضى مولود عام 1952 وشارك في مؤتمر في أوديني في شماليّ إيطاليا، إضافةً إلى أميركية مولودة عام 1999 تلقت دروسها في ميلانو. وأوضح الوزير أنهما نقلا إلى المستشفى في براغ. والمصاب الثالث رجل من مواليد 1976 كان يمارس رياضة التزلج في منطقة فينيتو الإيطالية. ونقل أيضًا إلى المستشفى.

ألمانيا

وأفادت إحصاءات رسمية أن عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد في ألمانيا ارتفع الأحد إلى 129.

وانتشر الفيروس في تسعِ من مقاطعات البلاد ال16، وبين المدن التي سجلت فيها إصابات فرنكفورت وهامبورغ وبريمي. وأكثر من نصف المصابين من سكان مقاطعة رينانيا شمال وستفليا الأكثر اكتظاظًا.

وأبدى وزير الداخلية هورست سيهوفر، في مقابلة الأحد مع صحيفة "بيلد ام تسونتاغ" تفاؤله بقرب التوصل إلى لقاح ضد الوباء. وقال إنني "أعتقد أنه سيتوفر لقاحًا مع حلول نهاية العام"، لافتًا إلى أنه "بات يحجم عن مصافحة من يلتقيهم".

وأعلنت مقاطعة بافاريا تسجيل أربع إصابات جديدة، أمس السبت. وتمكن مئات الأشخاص من العودة إلى منازلهم بعد 14 يومًا في الحجر الصحي في منطقة هاينسبرغ بمقاطعة رينانيا شمال وستفليا.

وصرّح وزير المال الألماني أولاف شولتز، لصحيفة "دي فيلت" أن "الحكومة مستعدة لمساعدة المؤسسات الصناعية والشركات المتضررة من هذا الوضع". مُشيرًا إلى أنه "إذا تطلب الوضع، لدينا الوسائل لإطلاق مجموعة إجراءات مالية".

إيطاليا

وازداد عدد الوفيّات بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد في إيطاليا، الأحد، وفق وقالت هيئة الحماية المدنية، ووصل إلى 34 حالة وبلغ العدد الإجمالي لحالات الإصابة 1694 حالة. وقال رئيس الهيئة إن 83 من المصابين تعافوا من المرض. وظهرت العدوى قبل عشرة أيام وتركزت في بؤر بعينها في شمال إيطاليا في حين ظهرت حالات منفردة في مناطق أخرى.

وأعلن وزير الاقتصاد الإيطالي الأحد مشروع مساعدات بقيمة 3.6 مليارات يورو، ما يوازي 0.2% من إجمالي الناتج الداخلي في البلاد، لجميع القطاعات التي تضررت جراء وباء كورونا المستجد.

وقال روبيرتو غوالتياري في حديث نشرته الأحد صحيفة "لا ريبوبليكا" أنه "بحلول الجمعة المقبل سنتبنى مشروع قانون لدعم كافة القطاعات المتضررة على كل الأراضي الوطنية".

إصابة جديدة في إيطاليا

وهذه المساعدة التي يتعين أن تحظى بموافقة البرلمان الإيطالي والاتحاد الأوروبي، ستتخذ أشكالا عدة منها إعفاءات ضريبية للمؤسسات. وأضاف الوزير "لا أعتقد أنه يمكن لبروكسل أن تعترض على طلبنا". وأوضح أن خطة عمل محتملة على المستوى الأوروبي ستكون على جدول أعمال اجتماع مجموعة اليورو في 16 آذار/ مارس.

وتابع الوزير أن العجز العام لإيطاليا لسنة 2019 - الذي سيعلنه الإثنين المعهد الوطني للإحصاءات - سيراوح "بين 1.6% و1.7%" من إجمالي الناتج الداخلي. ووصفَ حال المالية العامة في إيطاليا ب"الجيدة جدا". وتابع أن وباء كورونا أثر على الاقتصاد في الفصل الأول من 2020.

أعلنت الحكومة، الجمعة، سلسلة تدابير مساعدة فورية لدعم الشركات والأفراد في محيط البلدات الـ11 الصغيرة شمال إيطاليا الخاضعة لحجر صحي بسبب وجود بؤر لكوفيد-19.

فرنسا

وتفاقم الوضع في فرنسا في الأماكن العامّة، وإثر ذلك طلبَ المجلس الفرنسيّ للديانة الإسلامية، يوم الأحد، من الأئمة والمسؤولين عن المساجد في فرنسا اتخاذ إجراءات لتجنب انتشار فيروس كورونا المستجد.

وفي "رسالة عاجلة" للمسؤولين عن المساجد، أورد رئيس المجلس الفرنسي للديانة الإسلامية محمد موسوي "بعض النصائح البسيطة والعملية" بينها "تجنب المصافحة وإعطاء الأولوية للتحية من بعد".

وأوصى أيضا بغسل اليدين "باستمرار"، وكذلك "سحب المناشف ذات الاستعمال المتعدد من أماكن الوضوء واستبدالها بمناشف تستخدم مرة واحدة". واتخذت أيضا إجراءات وقاية في الكنائس، إذ دعي المطارنة إلى "إفراغ أجران المياه" المستخدمة فيها. وسجل البلد 100 إصابة منذ نهاية كانون الثاني/ يناير إضافة إلى وفاة مواطنين فرنسيين.

وذكرَ أحد مسؤولي النقابات العُماليّة، أن متحف اللوفر في باريس ستبقى أبوابه مغلقة أمام الزوار الأحد، بسبب مخاوف من تفشي فيروس كورونا". وأوضح مسؤول في "الكونفدرالية العامة للعمل" أن نحو 300 موظف في أكثر المتاحف استقطابًا للزوار في العالم اجتمعوا صباحا وصوتوا "بالإجماع تقريبا" لصالح عدم فتح أبوابه أمام الزوار الأحد.

been waiting in the cold for 3 hours, still no news from staff who are apparently having a “meeting” and apparently we don’t get refunds for tickets#louvre pic.twitter.com/rDkcsZoova — Charlie Lim (@wherewascharlie) March 1, 2020

وأضاف أنه "تم ترتيب الاجتماع لمناقشة مخاوف الموظفين"، وأكمل أن "ممثلي الإدارة لم يتمكنوا من إقناع العمال بممارسة عملهم كالمعتاد". وسجلت فرنسا 100 إصابة بفيروس كورونا وحالتي وفاة منذ نهاية كانون الثاني/ يناير.

وأعلنت الحكومة السبت اتخاذ إجراءات عدة لمحاولة الحد من تفشي الفيروس، بينها إلغاء التجمعات التي تضم أكثر من خمسة آلاف شخص في الأماكن المغلقة. وذكرَ غالاني أن "متحف اللوفر هو مكان مغلق يستقبل أكثر من خمسة آلاف شخص يوميا. هناك قلق حقيقي من جانب الموظفين". ويطالب العمال بتكثيف تدابير الوقاية وبينها توفير معقم للأيدي.

بريطانيا

وأعلنت السلطات الصحية البريطانية، الأحد، اكتشاف 12 حالة إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا، ما يرفع العدد الإجمالي للمصابين إلى 35 حالة.

متحدث باسم السلطات الصحيّة البريطانيّة خلال إدلاء صحفي

وقال كبير المسؤولين الصحيين في بريطانيا البروفيسور كريس وايت، إن أحد المصابين الجدد "لم تكن إصابته بالفيروس بسبب السفر، ولم يتضح بعد ما إذا كانوا قد تعاملوا بشكل مباشر أو غير مباشر مع شخص عاد مؤخرًا من الخارج". وأشار وايت إلى أن "العاملين في مجال الصحة ما زالوا يحققون في سبب الإصابة".

بلجيكا

بدورها، أعلنت وزيرة الصحة البلجيكية، ماجي دا بلوك، اكتشاف "كورونا" لدى شخص قدم من شمالي فرنسا، وأنه تم البدء بعلاج المصاب وفحص الأشخاص الذين تواصل معهم.

وأوضحت أنهم يتوقعون زيادة أعداد الإصابات بالفيروس، تزامنا مع انتهاء العطلة الانتصافية في البلاد، مؤكدة اتخاذهم كافة الإجراءات اللازمة لمنع انتشار "كورونا".

سويسرا

وأعلنت سويسرا في وقت سابق، عن ارتفاع عدد المصابين بالفيروس في بلادها إلى 22 شخصا.