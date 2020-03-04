كورونا: تراجع بالإصابات والوفيات بالصين والفيروس يتفشى بالعالم

في الوقت الذي أعلنت السلطات الصينية عن تراجع ملحوظ في عدد الإصابات والوفيات جراء فيروس كورونا المستجد، تبدي الكثير من الدول حذرها وتواصل الإجراءات المشددة مع تواصل تفشي الفيروس حول العالم.

وأعلنت الصين، اليوم الأربعاء عن تسجيل 38 حالة وفاة ناجمة عن فيروس كورونا المستجد، لكن عدد الإصابات الجديدة بالفيروس سجل انخفاضا لليوم الثالث تواليا.

ووصلت حصيلة الوفيات على مستوى البلاد إلى 2,981، وفق لجنة الصحة الوطنية، إضافة إلى نحو 80,200 مصاب.

وسجلت 115 إصابة جديدة في مقاطعة هوباى، مركز انتشار الفيروس، وأربع حالات فقط في أماكن أخرى من البلاد.

وأظهرت الأرقام تراجعا في الصين بشكل عام في الأسابيع الأخيرة، حيث يبدو أن تدابير الحجر الصحي القاسية التي تفرضها السلطات بدأت تؤتي ثمارها.

ولكن هناك مخاوف متزايدة بشأن الإصابات التي تدخل البلاد من نقاط ساخنة أخرى في العالم، اذ تم تأكيد 13 اصابة لمسافرين صينيين عائدين التقطوا الفيروس خارج البلاد.

وتم تطبيق تدابير الحجر الصحي على المسافرين الذين يصلون الى بكين وشانغهاي ومقاطعة غوانغدونغ الجنوبية من بلدان ينتشر فيها الفيروس.

إلى ذلك، أعلنت منظمة الصحة العالمية، أمس الثلاثاء، أن عدد الإصابات الجديدة بفيروس كورونا التي سجلت في خارج الصين أكبر بتسع مرات من عدد الإصابات الجديدة التي سجلت في داخل البلاد في خلال 24 ساعة.

وقال المدير العام للمنظمة تيدروس أدهانوم غيبريسوس في مؤتمر صحافي عقده في جنيف، إنه في حين يتمدد الفيروس حول العالم، تشهد الصين انخفاضا في الحالات الجديدة.

وأضاف أن نحو 81 في المئة من الإصابات في خارج الصين شخصت في أربع دول فقط هي كوريا الجنوبية وإيطاليا وإيران واليابان، مؤكدا أن الوضع في هذه الدول الأربع "مقلق جداً".

وفي سياق متصل، قال البيت الأزرق الرئاسي في كوريا الجنوبية، إن رئيس البلاد مون جيه-إن ألغى، اليوم الأربعاء، جولة تشمل الإمارات ومصر وتركيا كانت مزمعة في منتصف مارس/آذار بسبب فيروس كورونا.

وقال متحدث باسم البيت الأزرق في بيان "استجابة لتفشي فيروس كوفيد-19 في البلاد في الآونة الأخيرة، قررنا عدم المضي قدما في الزيارات".