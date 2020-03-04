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كورونا في فرنسا: متحف اللوفر مغلق حتى إشعار آخر

تاريخ النشر: 04/03/2020 - 12:18

كورونا في فرنسا: متحف اللوفر مغلق حتى إشعار آخر
(أ ب)
عرب ٤٨ / أ ف ب

عقدت إدارة متحف اللوفر، اليوم الأربعاء، اجتماعا مع موظفيها لاتخاذ إجراءات وقائية من فيروس كورونا المستجد، ومناقشة عما إذا سيواصل الموظفون عملهم في المتحف، الأمر الذي يؤثر على امكانية فتح المتحف مجددا .

وأغلق المتحف الذي يضم لوحة الموناليزا للفنان ليوناردو دافنشي، مستقطبة أكثر من 9.5 مليون زائر سنويًّا، طيلة الأيام الثلاثة الماضية بعد أن عجزت الإدارة عن طمأنة العاملين على احتواء مخاطر العدوى مما دفعهم للعزوف عن العمل.

وقال المتحف اليوم، في تغريدة نشرها على صفحته الرسمية في موقع "تويتر"، إنه "سيعقد اجتماع لعرض خطة التحرك المعتمدة في اللوفر، ويتخذ المتحف كل الإجراءات لإعادة فتح أبوابه في أقرب وقت ممكن".

ووُضعت على المدخل الرئيسي للمتحف لافتة بلغات متعددة كُتب عليها "تأجل اليوم فتح اللوفر، سنبلغكم بموعد محتمل للفتح في أقرب وقت ممكن، شكرا على تفهمكم".

وأعلنت فرنسا، السبت الماضي، إلغاء كل التجمعات المغلقة التي تزيد عن خمسة آلاف شخص، وأُلغي معرض للكتاب في باريس كان من المقرر افتتاحه بين 20 و23 آذار/ مارس.

ملف خاص | الإجرام المنظم: دولة داخل الدولة

#متحف اللوفر
#فيروس كورونا المستجد
#ليوناردو دافنشي
#لوحة الموناليزا
#فرنسا

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