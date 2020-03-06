ترامب: هناك احتمال أن تستعيد حركة طالبان الحكم بأفغانستان

قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب إنّ هناك احتمالًا باستعادة حركة طالبان الحكم في أفغانستان بعد أن تنسحب القوّات الأميركيّة، بموجب الاتّفاقيّة الموقّعة يوم السّبت الماضي بين الولايات المتّحدة والحركة.

واعتبر ترامب أنّه "ليس من المفترض أن يحصل ذلك، لكن هذا احتمال"، مؤكّدًا أنّه يتعيّن على الدّول أن "تتولى مسؤولية نفسها"، معتبرًا أنه في نهاية المطاف على الحكومة الأفغانية ضمان أمنها بنفسها.

وأضاف ترامب من البيت الأبيض أنّه "لا يمكننا أن نبقى هناك خلال الأعوام العشرين القادمة... لا يمكن أن نمسك بيد أحدهم إلى الأبد".

ووقعت الولايات المتحدة ومتمردو طالبان السبت اتفاقًا في الدوحة يفتح المجال أمام انسحاب كامل للقوات الأجنبية من أفغانستان خلال 14 شهرًا، شرط التزام طالبان بتعهداتها المتعلقة بمكافحة الإرهاب والحوار الأفغاني الداخلي.

وبعد أسبوع من "خفض العنف" الذي تم الالتزام به بوجه عام، وفرضته واشنطن كشرط مسبق لتوقيع الاتفاق، استأنفت طالبان هجماتها ضد القوات الأفغانية، وهو ما اعتبره وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو الخميس "غير مقبول".

ويثير تدهور الوضع المخاوف حيال مفاوضات السلام المباشرة وغير المسبوقة بين المتمردين والحكومة الأفغانية المقرر أن تبدأ في 10 آذار/ مارس؛ وقال بومبيو إنّه "يجب أن يتم خفض العنف فوراً حتى تمضي عملية السلام قدمًا".