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مع بدء الانسحاب من أفغانستان: مجلس الأمن يصوت على اتفاق أميركا طالبان

تاريخ النشر: 10/03/2020 - 07:23

مع بدء الانسحاب من أفغانستان: مجلس الأمن يصوت على اتفاق أميركا طالبان
عرب ٤٨ /وكالات

مع بدء انسحاب القوات الأميركية من أفغانستان يعقد مجلس الأمن، اليوم الثلاثاء، جلسة خاصة للتصويت على الاتفاق المبرم بين أميركا وحركة طالبان.

وأفاد دبلوماسيون أن الولايات المتحدة دعت للتصويت في مجلس الأمن الدولي على مشروع قرار يؤيد اتفاقها مع طالبان، الذي يرمي إلى تمهيد الطريق أمام إحلال السلام في أفغانستان.

وبدأت واشنطن بسحب جنودها من أفغانستان كجزء من الاتفاق الذي أبرمته مع طالبان في 29 شباط/فبراير.

ويأتي طلب التصويت بعد إجراء مفاوضات حول مسودة مشروع قرار متعلق بالاتفاق، وفق ما ذكر دبلوماسيون.

وبدأ الجيش الأميركي الانسحاب من أفغانستان تنفيذاً لاتفاق السلام الذي ينص على خفض عديده في غضون 135 يوما إلى 8600 جندي.

وقال المتحدث باسم الجيش الأميركي الكولونيل سوني ليغيت، في بيان، إنّ القوات الأميركية في أفغانستان "تبقي كلّ الوسائل العسكرية اللازمة" لتنفيذ العمليات ضدّ تنظيمي "القاعدة" و"داعش" ولدعم القوات الأفغانية، بحسب "فرانس برس".

ويأتي الانسحاب فيما نصب الزعيمان المتنافسان في أفغانستان نفسيهما لرئاسة البلاد في مراسم منفصلة أمس الإثنين، ما مثل تعقيدا للولايات المتحدة بشأن كيفية المضي قدما في تنفيذ الاتفاق وإنهاء الحرب المستمرة في البلاد منذ 18 عاما.

وقال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو يوم الاثنين إن الولايات المتحدة تعارض أي محاولات لتشكيل حكومة موازية في أفغانستان، وذلك بعد ساعات من أداء الرئيس الأفغاني أشرف غني اليمين لولاية رئاسية ثانية وقيام منافسه الرئيسي في الانتخابات بمراسم تنصيب موازية.

وأضاف بومبيو في بيان "نعارض بشدة أي إجراء لتشكيل حكومة موازية وأي استخدام للقوة لحل الخلافات السياسية".

ملف خاص | الإجرام المنظم: دولة داخل الدولة

#أفغانستان
#أميركا
#طالبان
#انسحاب
#مجلس الأمن

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