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كورونا: متحف اللوفر وقصر فرساي يغلقان أبوابهما

تاريخ النشر: 13/03/2020 - 18:52

كورونا: متحف اللوفر وقصر فرساي يغلقان أبوابهما
عرب ٤٨ / أ ف ب

يغلق متحف اللوفر أبوابه أمام الوافدين إليه وهو أكثر المتاحف استقطابا للزوار في العالم، في باريس، وكذلك قصر فرساي الشهير قرب العاصمة الفرنسية، بسبب تفشي وباء كورونا العالمي.

وأوضح المتحف الباريسي في بيان أنه "التزاما بالتوصيات الحكومية، يغلق متحف اللوفر أبوابه الجمعة 13 آذار/ مارس عند السادسة مساء وحتى إشعار آخر".

ولفت المتحف الذي يستقطب سنويا حوالى عشرة ملايين زائر من العالم أجمع، إلى أن الزوار الذين اشتروا تذاكر دخول سيستعيدون المبالغ التي دفعوها.

وكذلك سيغلق قصر فرساي وهو أحد أبرز المواقع السياحية الفرنسية ويستقطب حوالى عشرة ملايين زائر سنويا، أبوابه في مسعى لتطويق تفشي فيروس كورونا على الأراضي الفرنسية.

وجاء في بيان لإدارة الموقع أنه "نزولا عند توصيات الحكومة، سيغلق قصر فرساي وقصور تريانون إضافة إلى متحف العربات، الأبواب أمام العامة اعتبارا من السادسة من مساء الجمعة".

غير أن إدارة قصر فرساي أشارت إلى أن "الحدائق والمتنزه ستبقى مفتوحة مجانا وفق الشروط الاعتيادية".

وقد دعت وزارة الثقافة الجمعة كل المنشآت الخاضعة لوصايتها، بما فيها المتاحف والمكتبات، إلى الحد من أنشطتها أو إغلاق أبوابها أمام العامة.

وذكرت الوزارة في رسالتها إلى المؤسسات العامة أن "التجمعات لأكثر من مئة شخص ممنوعة على سائر الأراضي الوطنية اعتبارا من الجمعة 13 آذار/ مارس، وكل مؤسسات الوزارة مدعوة لإعادة تمحور نشاطها على وظائفها الضرورية ما قد يصل إلى إغلاق المؤسسة أمام العامة".

ملف خاص | الإجرام المنظم: دولة داخل الدولة

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