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خوفًا من "كورونا": الأمم المتحدة تطالب موظفيها بالعمل من المنزل

تاريخ النشر: 14/03/2020 - 07:23

خوفًا من "كورونا": الأمم المتحدة تطالب موظفيها بالعمل من المنزل
مكاتب الأمم المتحدة في نيويورك (أ. ب.)
عرب ٤٨ ووكالات

طالبت منظمة الأمم المتحدة اليوم، الجمعة، موظفيها بالعمل من المنزل، في خطوة تأتي ضمن تدابير أممية للحيلولة دون تفشي فيروس كورونا المستجد، المعروف علميًا بـ"كوفيد-19".

جاء ذلك القرار عقب إعلان الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، في وقت سابق الجمعة، حالة الطوارئ في عموم البلاد بسبب الفيروس القاتل، بعد إعلانها من قبل في نيويورك الولاية والمدينة.

وبحسب بيان صادر عن مكتب الأمين العام، فإن موظفي الأمم المتحدة سيعملون من منازلهم، اعتبارًا من الإثنين المقبل 16 آذار/ مارس الجاري، وحتى 12 نيسان/ أبريل المقبل، ولن يكونوا مضطرين للقدوم إلى المقر العام للمنظمة في مانهاتن.

ووفق البيان نفسه سيتم بعد 3 أسابيع تقييم الوضع مجددًا.

في سياق متصل، وللأسباب ذاتها، أمرت منظمة الأمم المتحدة للطفولة "يونيسيف"، موظفيها بالعمل من المنزل أيضًا.

تجدر الإشارة إلى أن عدد الإصابات بالفيروس في نيويورك وصل إلى 421 حالة، بينما تخطي حاجز الألفين في عموم الولايات المتحدة، بينها 41 وفاة.

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#الأمم المتحدة
#نيويورك
#كورونا

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