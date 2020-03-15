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ولاية جورجيا ترجئ الانتخابات التمهيدية للحزب الديمقراطي بسبب كورونا

تاريخ النشر: 15/03/2020 - 15:28

ولاية جورجيا ترجئ الانتخابات التمهيدية للحزب الديمقراطي بسبب كورونا
توضيحية، من تدفق الناس إلى المحال التجارية في الولاية خوفا من كورونا (أ ب)
عرب ٤٨ / أ ف ب

أعلنت ولاية جورجيا الأميركية، أمس السبت، إرجاء الانتخابات التمهيدية للحزب الديمقراطي المقررة في 24 آذار/ مارس المقبل، لوقاية المواطنين من مخاطر محتملة لتفش فيروس كورونا المستجد وسط إعلان البلاد حالة الطوارئ.

وتكون جورجيا بذل، ثاني ولاية أميركية تقوم بهذه الخطوة بعد لويزيانا، إذ أعلن وزير الدولة في حكومة ولاية جورجيا براد رافنسبرغر، في بيان السبت "تتطور الأحداث سريعا وأولويتي الأساسية حماية موظفينا في مكاتب التصويت وعائلاتهم والمجتمع بشكل عام"، في إطار إعلانه إرجاء هذه الانتخابات لشهرين.

وفي وقت سابق خلال اليوم، أعلن حاكم جورجيا حال الطوارئ الصحية مع اكتشاف 66 حالة إصابة ووفاة شخص في هذه الولاية الواقعة في جنوب شرق الولايات المتحدة.

وأعلنت سلطات لويزيانا إرجاء الانتخابات التمهيدية الديموقراطية من 4 نيسان/ أبريل إلى 20 حزيران/ يونيو، على خلفية تفشي الفيروس.

في المقابل، أكدت ولايات فلوريدا وأوهايو وإلينوي وأريزونا إجراء انتخاباتها في موعدها الأسبوع المقبل.

وحتى الآن، أجري أقل من نصف الاستحقاقات الانتخابية للحزب الديموقراطي (25 من أصل 57)، التي ينتج عنها اختيار مرشح للانتخابات الرئاسية الأميركية المقررة في 4 تشرين الثاني/ نوفمبر.

ملف خاص | الإجرام المنظم: دولة داخل الدولة

#جورجيا
#حالة الطوارئ
#الانتخابات التمهيدية
#كورونا

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