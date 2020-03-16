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أستراليا تخصص للمسنين ساعات للتبضع بالمتاجر تحسبا من كورونا

تاريخ النشر: 16/03/2020 - 11:48

أستراليا تخصص للمسنين ساعات للتبضع بالمتاجر تحسبا من كورونا
توضيحية (pixabay)
عرب ٤٨ / أ ف ب

قررت أكبر سلسلة سوبرماركات في أستراليا "وولورث" تخصيص ساعة يوميا للمتبضعين فوق سن الستين كإجراء وقائي يحميهم من فيروس كورونا لأنهم الأكثر تأثرا بالفيروس إلى جانب تجنيبهم للفوضى والزحمة في المتاجر .

وقالت مجموعة "وولورث" الضخمة في بيان إنه "ستفتح متاجرنا حصرا للمسنين والمعوقين بين الساعة السابعة والثامنة صباحا"، وسيبدأ العمل بهذا التدبير الثلاثاء لمدة أسبوع وسيراجع بعد ذلك مع احتمال تمديده.

في أستراليا على غرار دول كثيرة أخرى، تهافت المستهلكون على المتاجر الكبرى لتخزين سلع أولية رغم دعوات السلطات إلى عدم الذعر.

وأظهرت دراسات حول وباء كوفيد-19 في الصين أن نسبة الوفيات أعلى بكثير في صفوف من هم فوق سن الستين أو الذين يعانون من مرض مزمن، فيما وأنه في إيرلندا الشمالية، أعلن فرع لمتاجر "آيسلاند" اعتماد إجراء مماثل قريبا.

وقال خبراء إن هذا الأمر أثر على الفئات الضعيفة ولا سيما المسنين والمعوقين الذين لا يمكنهم التبضع يوميا أو يخشون الزحمة في المتاجر.

ويشار إلى أن عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا في أستراليا وصل إلى أكثر من 300 حالة من بينها خمس حالات وفاة.

وجدير بالذكر أن ولاية فيكتوريا وإقليم العاصمة الأسترالية كانبيرا، اليوم الاثنين، أعلنت حالة الطوارئ للتعامل مع انتشار فيروس كورونا وخاصة بعد وفاة شخصين آخرين في أستراليا بسبب الإصابة بفيروس كورونا.

ملف خاص | الإجرام المنظم: دولة داخل الدولة

#أستراليا
#سوبرماركات
#متبضعين
#مسنين
#فيروس كورونا

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