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ترامب يطلب من الأميركيين عدم تخزين المواد الغذائية

تاريخ النشر: 16/03/2020 - 09:13

ترامب يطلب من الأميركيين عدم تخزين المواد الغذائية
(أ ب)
عرب ٤٨ / أ ب

دعا الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، اليوم الإثنين، الأميركيين للتوقف عن شراء وتخزين المواد الغذائية وغيرها من الإمدادات بكميات كبيرة.

وطالب مسؤول صحة عامة في الولايات المتحدة الأميركيين بالتصرف بشكل أكثر حرصا لحماية أنفسهم والآخرين من فيروس كورونا المستجد.

وقال مدير المعهد الوطني الأميركي للحساسية والأمراض المعدية، الدكتور أنتوني فوسي، إنه يود أن يرى إجراءات صارمة مثل الإغلاق الوطني لمدة 14 يوما.

وصرح ترامب في مؤتمر صحافي أنه "لا يجب أن تشتروا الكثير من الإمدادات. خذوا الأمور ببساطة. تحلوا بالهدوء". مؤكدا على أن المتاجر ستظل مفتوحة ولن تغلق، وذلك بعدما تحدث مع كبار المسؤولين التنفيذيين في سلاسل متاجر المواد الغذائية.

وفي حديثه بالمؤتمر الصحافي الذي عقد في البيت الأبيض، حث نائب الرئيس مايك بنس الأميركيين على شراء المواد الغذائية التي يحتاجونها فقط للأسبوع المقبل.

وجاءت تصريحات الرئيس أمس الأحد بعد أن قال فوسي إنه يود رؤية الأميركيين يتحصنون أكثر للمساعدة في إبطاء انتشار الفيروس، فيها قال إن قيود السفر داخل الولايات المتحدة مثل الطريق من وإلى ولاية واشنطن المتضررة بشدة وكاليفورنيا ربما لن تكون مجدية في أي وقت قريب، مضيقًا أنه "الأسوأ ينتظرنا. كيفية تعاملنا مع هذا التحدي هي التي ستحدد ما ستكون عليه نقطة النهاية".

من جهة أخرى، تحدث ترامب متفائلا بفعل سيطرة الولايات المتحدة على المرض رغم ارتفاع معدل الإصابة في البلاد واعترف الرئيس بأن الفيروس "معدي للغاية" لكنه أكد أن إدارته "تسيطر بشكل هائل" على انتشار المرض.

ملف خاص | الإجرام المنظم: دولة داخل الدولة

#دونالد ترامب
#شراء وتخزين المواد الغذائية
#فيروس كورونا
#عدم إغلاق المتاجر

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