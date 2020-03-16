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واشنطن تحذّر بكين من نشر الشائعات حول فيروس كورونا

تاريخ النشر: 16/03/2020 - 20:35

واشنطن تحذّر بكين من نشر الشائعات حول فيروس كورونا
(أ ب)
عرب ٤٨ / أ ف ب

وجّه وزير الخارجيّة الأميركيّ، مايك بومبيو، اليوم الإثنين تحذيرًا إلى الصين، بسبب نشر معلومات تضليلية حول انتشار فيروس كورونا، وأتى ذلك بعدما أجرى بومبيو حديثًا مع مسؤول صينيّ في بكين، عن نظرية المؤامرة التي توجّه أصابع الاتهام إلى أميركا في تفشي الفيروس.

وجاء في بيان للخارجية الأميركية أن بومبيو أجرى محادثة هاتفية مع مسؤول السياسة الخارجية في الحزب الشيوعي الصيني يانغ جيشي، أعرب فيها عن "الاعتراضات الأميركية القوية" على "جهود" بكين "لتحميل الولايات المتحدة مسؤولية كوفيد-19".

وأضاف البيان أن بومبيو أكد أن "الوقت ليس مناسبًا لنشر معلومات مضللة وشائعات غريبة وإنما لأن توحد كل الأمم جهودها من أجل مكافحة هذا التهديد المشترك". واستدعت واشنطن الجمعة السفير الصيني للإعراب عن احتجاجها.

وجاء ذلك بعد تغريدات لجاو ليجيان، وهو متحدث باسم الخارجية الصينية الخميس، لمّح فيها إلى أن الجيش الأميركي جلب الفيروس إلى ووهان، المدينة الصينية التي انتشر منها كورونا المستجد في كانون الأول/ ديسمبر بحسب العديد من الخبراء.

وأثار بومبيو سابقًا انزعاج الصين بحديثه عن "فيروس ووهان"، رغم توصيات منظمة الصحة العالمية بعدم إلصاق اسم الوباء بمنطقة أو شعب.

ملف خاص | الإجرام المنظم: دولة داخل الدولة

#بومبيو
#بيكن
#الصين
#فيروس كورونا

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