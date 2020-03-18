كورونا: 147 وفاة جديدة في إيران وارتفاع الوفيات في إسبانيا لـ558

أعلنت وزارة الصحة الإيرانية، اليوم الأربعاء، عن 147 وفاة جديدة إثر تعرّضهم للإصابة بفيروس كورونا المستجد، ما يرفع عدد الوفيات إلى 1135.

وقال نائب وزير الصحة علي رضا في مؤتمر صحافي نقله التلفزيون، إن "الجميع باتوا يعلمون الآن بالمرض، والغريب أن هناك أشخاصًا لا يأخذونه على محمل الجد"، مضيفًا أنه "إذا ساعد الناس نستطيع السيطرة عليه، وإلا فلنتوقع أن يطول هذا الأمر أكثر من شهرين".

(أ ب)

وأعلنت السلطات الإسبانية اليوم الأربعاء، عن ارتفاع حصيلة الوفيات في البلاد ووصولها إلى 558 وفاة نتيجة تفشي وباء كورونا وتسجيل أكثر من 13700 إصابة.

ويواصل وباء كورونا تفشيه السريع في إسبانيا، وهو البلد الثاني الأكثر تضررًا في أوروبا، بحيث بلغت حصيلة الوفيات 558 والإصابات 13 ألفا و716 وفق آخر بيان أصدرته السلطات ظهر الأربعاء.

وأحصيت أكثر من 2500 إصابة و67 وفاة إضافية في 24 ساعة فيما نبه رئيس الوزراء بيدرو سانشيز أمام برلمان شبه فارغ من أعضائه إلى أن البلاد "مقبلة على الأسوأ".

وأعلنت السلطات اللبنانية ظهر اليوم الأربعاء، عن وفاة مسن لبنانيّ، ووصل عدد الإصابات جرّاء فيروس كورونا إلى 133 حالة.

وقالت الوزارة في تقرير نشرته على موقعها، إنه ابتداءً من 21 شباط/ فبراير وحتى 18 آذار/ مارس 2020، وبلغ مجموع الحالات المثبتة 133 حالة بعد تسجيل 13 حالة جديدة أمس الثلاثاء.

(أ ب)

وذكر التقرير، أن "حالة الوفاة كانت لشخص في العقد التاسع من العمر كان في وضع صحي حرج ويعاني من أمراض مزمنة".

وأعلنت المغرب اليوم الأربعاء، عن تسجيل 5 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا، ما يرفع إجمالي الإصابات بالبلاد إلى 49 شخصًا.

وقالت وزارة الصحة في بيان، إن "جميع الحالات المسجلة اليوم وافدة من الخارج، منها حالتان بمدينة أغادير لفرنسييْن، وحالتين لمواطنين من مدينة الدار البيضاء قادمين من إسبانيا، وحالة واحدة لمواطن من مدينة مكناس قادم من مصر".

(أ ب)

وقررت وزارة الداخلية العراقية، اليوم الأربعاء، إطلاق سراح الموقوفين في مراكز الاحتجاز، جراء مخاوف من تفشي فيروس كورونا، فيما طالبت منظمة حقوقية بإجراء مماثل في اليمن.

ووفق بيان للداخلية، فإنها أمرت الجهات التابعة لها بـ"إطلاق سراح جميع الموقوفين عن عقوبات انضباطية في جميع محافظات البلد، ضمن كافة تشكيلات الوزارة والمواقف الخاصة بها".

وشمل القرار أيضًا "إطلاق سراح الموقوفين على ذمة التحقيق بعد كفالتهم من قبل رؤساء المجالس التحقيقية، ورؤساء المحاكم المختصة، وبما يؤمن ضمان تواصلهم مع المحكمة والمجلس التحقيقي كلا حسب المواد القانونية الخاصة به".

(أ ب)

وسجل العراق حتى صباح اليوم الأربعاء، 154 إصابة بكورونا بينها 11 حالة وفاة، فيما تماثل 41 مريضًا للشفاء.

وشهدت أستراليا، اليوم الأربعاء، ارتفاعًا في عدد الإصابات بفيروس كورونا إلى 512، والوفيات إلى 6 أشخاص.

وذكرت مؤسسة (NWS) الطبية، أن الساعات الـ24 الأخيرة، شهدت تسجيل 136 إصابة جديدة بالفيروس المذكور، ووفاة مصاب ثمانيني.

(أ ب)

وكان رئيس الوزراء الأسترالي، سكوت موريسون، قد أعلن في وقت سابق، عن تدابير جديدة لمكافحة انتشار كورونا، أبرزها حظر السفر إلى الخارج، وإلغاء الفعاليات التي تجمع أكثر من 100 شخص في مكان واحد. وفي نيوزيلندا، ارتفعت حالات الإصابة بفيروس كورونا إلى 20 شخص.