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850 مليون طالب محرومون من الدراسة بسبب كورونا

تاريخ النشر: 18/03/2020 - 16:26

850 مليون طالب محرومون من الدراسة بسبب كورونا
(أ ب)
عرب ٤٨ / أ ف ب

وصل عدد طلاب الجامعات والمدارس الذين لم يذهبوا إلى مؤسساتهم التعليميّة، إلى نحو 850 مليون حول العالم، أي نحو نصف عدد التلاميذ والطلاب في كل دول العالم، بسبب تفشي وباء كورونا وفق ما أعلنت منظمة الأمم المتحدة للتربية والثقافة والعلوم (يونسكو) اليوم الأربعاء.

وقالت المنظمة إنه بسبب الإغلاق الكامل للمدارس والجامعات في مئة وبلدين والإغلاق الجزئي في 11 بلدًا آخر بسبب الوباء، فإن عدد من حرموا من الدراسة تجاوز الضعف في أربعة أيام ويتوقع أن يزداد، ما يشكل "تحديًا غير مسبوق" لقطاع التعليم.

وقالت المنظمة إن "أكثر من 850 مليون طفل وشاب أي نحو نصف عدد التلاميذ والطلاب في العالم، اضطروا إلى عدم التوجه إلى مدارسهم وجامعاتهم".

وأشارت المنظمة إلى أن "هذا يمثل تزايد أعداد من منعوا من التوجه إلى المؤسسات التعليمية إلى أكثر من الضعف خلال أربعة أيام"، مستندة إلى أرقام حتى وقت متأخر من أمس الثلاثاء.

وأضافت أن "حجم وسرعة إغلاق المدارس والجامعات يشكل تحديًا غير مسبوق لقطاع التعليم". وذكرت أن دولًا في أنحاء العالم تسارع إلى ملء الفراغ بتقديم دروس مباشرة عبر الفيديو وغيرها من الحلول المعتمدة على التكنولوجيا المتقدمة.

وتقدم بعض الدول الدروس عبر التلفزيون أو الإذاعة، وذكرت المنظمة إنها تجري اجتماعات منتظمة عبر الإنترنت والفيديو مع وزراء التعليم في أنحاء العالم لإيجاد أفضل الحلول وتحديد الأولويات.

وقالت إن "الوضع الحالي يفرض تحديات هائلة على الدول لكي تتمكن من توفير التعليم غير المتقطع للأطفال والشباب بشكل متساو".

ملف خاص | الإجرام المنظم: دولة داخل الدولة

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