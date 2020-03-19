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وثيقة أميركية مسربة: وباء كورونا سيستمر 18 شهرا

تاريخ النشر: 19/03/2020 - 10:17

وثيقة أميركية مسربة: وباء كورونا سيستمر 18 شهرا
من أحد المدارس الثانوية في تكساس ( أ ب)
عرب ٤٨ / الأناضول

كشفت صحيفة "نيويورك تايمز" الأميركية، أمس الأربعاء، عن وثيقة سرية فيدرالية أميركية تبين خطة وضعتها الحكومة الفيدرالية الأميركية لمكافحة فيروس كورونا مؤكدة على أن الوباء سيستمر 18 شهرًا أو أكثر.

جاء ذلك بحسب خطة الحكومة الفيدرالية للاستجابة للوباء، السرية التي سربتها الصحيفة المذكورة، رغم أنه وضعت علامة على المستند تؤكد إن هذه الوثيقة "للاستخدام الرسمي فقط وليس للتوزيع العام أو الإصدار".

وذكرت الصحيفة بأن "خطة الحكومة الفيدرالية لمكافحة الفيروس حذرت صانعي السياسة الأسبوع الماضي من أن الوباء سيستمر 18 شهرًا أو أكثر ويمكن أن يشمل موجات متعددة، الأمر الذي يؤدي بدوره إلى عجز واسع النطاق وهذا من شأنه أن يرهق المستهلكين ونظام الرعاية الصحية في البلاد.

حذرت الوثيقة المكونة من 100 صفحة، والمؤرخة في 13 آذار/ مارس 2020، من نقص المعدات الطبية المستمرة, إذ ذُكر فيها أن "النقص في المنتجات قد يحدث، مما يؤثر على الرعاية الصحية ، وخدمات الطوارئ ، وعناصر أخرى من البنية التحتية الحيوية".

ووفقا للوثيقة أن ذلك "يشمل هذا أيضًا النقص الحاد المحتمل في المستلزمات التشخيصية والطبية بما في ذلك معدات الحماية الشخصية والمستحضرات الصيدلانية، والتوظيف في بعض المواقع".

كما أشارت الوثيقة إلى أن الرئيس، دونالد ترامب، يمكن أن يسن قانون الإنتاج الدفاعي الذي سن عام 1950، الذي تم تمريره خلال فترة الحرب الكورية، والذي أعطى الصناعة الأميركية باتخاذ خطوة استثنائية لفرض إنتاج المعدات الصحية الحرجة مثل أجهزة التهوية وأجهزة التنفس.

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#فيروس كورونا
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