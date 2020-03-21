  2. أخبار عربية ودولية
  3. أخبار دولية

كوريا الشمالية تطلق صاروخين بالستيين في بحر اليابان

تاريخ النشر: 21/03/2020 - 07:44

كوريا الشمالية تطلق صاروخين بالستيين في بحر اليابان
خلال تجربة اليوم(أ. ب.)
عرب ٤٨ ووكالات

أطلقت كوريا الشمالية اليوم، السبت، صاروخين بالستيين قصيري المدى باتّجاه بحر اليابان، بحسب ما أفادت وكالة يونهاب.

وتمّت عمليّة الإطلاق من مقاطعة بيونغان، بحسب ما نقلت الوكالة عن هيئة الأركان المشتركة الكورية الجنوبية.

وأضافت هيئة الأركان أن "الجيش يراقب عمليات إطلاق أخرى محتملة وباق على جهوزيته".

من جهتها قالت وزارة الدفاع اليابانية إن الأمر يبدو أنه عملية إطلاق "مقذوف أو أكثر من نوع الصواريخ البالستية".

وقبيل إعلان يونهاب عن عمليّة الإطلاق هذه، أفادت وكالة الأنباء الرسمية الكورية الشمالية بأنّ مجلس الشعب الأعلى في كوريا الشمالية (البرلمان) دعي إلى الانعقاد في 10 نيسان/ أبريل.

وكانت كوريا الشمالية نفّذت في وقت سابق هذا الشهر عمليّتَي إطلاق مماثلتَين لمقذوفات رجّحت اليابان أن تكون صواريخ بالستية.

ويقول محللون إن بيونغ يانغ تعمل على تحسين قدراتها تدريجا رغم العقوبات والإدانات.

ويأتي ذلك فيما المفاوضات بين واشنطن وبيونغ يانغ حول برنامج كوريا الشمالية النووي والبالستي متعثرة.

وشهدت شبه الجزيرة الكورية في عام 2018 انفراجاً ملحوظاً تمثّل بلقاءات تاريخية بين الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون، والرئيس الأميركي دونالد ترامب.

لكن مفاوضات نزع السلاح النووي وصلت إلى طريق مسدود بعد القمة الثانية، التي جمعت الرجلين في شباط/فبراير 2019 في هانوي.

وفي أعقاب ذلك، أعلن كيم أواخر كانون الأول/ ديسمبر نهاية تجميد التجارب النووية وتجاب الصواريخ البالستية العابرة للقارات. وهدد كذلك بكشف "سلاح استراتيجي جديد".


#كوريا الشمالية
#كيم
#اليابان
#صاروخ

حوارات

د. محمد أبو سمرة: الأحزاب الإسرائيلية تتنافس على أرضية يمينية محورها يهودية الدولة
د. محمد أبو سمرة: الأحزاب الإسرائيلية تتنافس على أرضية يمينية محورها يهودية الدولة

2020-03-14

د. خيزران: الفلسطينيون في إسرائيل ذوتوا الواقع ولم يذوتوا الصهيونية
د. خيزران: الفلسطينيون في إسرائيل ذوتوا الواقع ولم يذوتوا الصهيونية

2020-03-07

د. نجمة علي: نزع الشرعية عن الكنيست يكون من داخله
د. نجمة علي: نزع الشرعية عن الكنيست يكون من داخله

2020-02-29

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

مدن الأشباح وسيلة لمنع تفشي فيروس "كورونا"
مدن الأشباح وسيلة لمنع تفشي فيروس "كورونا"

2020-03-21

باريس تطلق موقوفاً إيرانياً وطهران "تتعاون" للإفراج عن فرنسي
باريس تطلق موقوفاً إيرانياً وطهران "تتعاون" للإفراج عن فرنسي

2020-03-21

كورونا: الصين تلمع صورتها بمساعدة أوروبا وأميركا تراشقها الاتهامات
كورونا: الصين تلمع صورتها بمساعدة أوروبا وأميركا تراشقها الاتهامات

2020-03-21

الأكثر قراءة

كورونا: أنظمة طوارئ جديدة بمشاركة الجيش والشرطة

كورونا: أنظمة طوارئ جديدة بمشاركة الجيش والشرطة

2020-03-20
الطيرة: مقتل شاب وإصابتان في جريمتي إطلاق نار

الطيرة: مقتل شاب وإصابتان في جريمتي إطلاق نار

2020-03-20
إقرار أنظمة طوارئ إسرائيلية؛ تحديدُ الوظائف الحيوية

إقرار أنظمة طوارئ إسرائيلية؛ تحديدُ الوظائف الحيوية

2020-03-20
إقرار أنظمة طوارئ إسرائيلية: الخروج من المنازل للضرورة فقط

إقرار أنظمة طوارئ إسرائيلية: الخروج من المنازل للضرورة فقط

2020-03-20
إسرائيل لجهات ودول بالمنطقة:

إسرائيل لجهات ودول بالمنطقة: "لن نتحمل أي استفزاز بالفترة الحالية"

2020-03-20