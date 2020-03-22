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زلزال بقوة 5.3 يضرب العاصمة الكرواتية

تاريخ النشر: 22/03/2020 - 12:32

زلزال بقوة 5.3 يضرب العاصمة الكرواتية
من زغرب كرواتيا اليوم ( الأناضول)
عرب ٤٨ / الأناضول

ضرب زلزال صباح اليوم الأحد، بقوة 5.3 درجات على مقياس ريختر، العاصمة الكرواتية زغرب، متسببا بأضرار بعدد من المباني التاريخية، وإصابات من بينها إصابة خطيرة لطفل.

وأفادت وسائل إعلام محلية، أن مركز الزلزال وقع في وسط العاصمة زغرب، وأن الهزة أسفرت عن إصابات بينها طفل في حالة حرجة، كما أدى الزلزال إلى إلحاق أضرار بعدد من المباني التاريخية، والمحلات التجارية والمنازل.

وصرح مسؤولون في وسائل إعلامية محلية أن فتاة عمرها 15 عاما توفيت، لكن أفاد أطباء في وقت لاحق إنها في حالة حرجة وتصارع الموت، مشيرين إلى أن هنالك إصابات، لكنهم لم يدلوا بمزيد من التفاصيل عن حجم ومدى الإصابات على الفور.

وقال رئيس بلدية زغرب، ميلان بانديتش، في تصريح صحافي، إن "البرج الجنوبي لكاتدرائية زغرب التاريخية تعرض لأضرار كبيرة جراء الزلزال، مضيفًا إنه أقوى زلزال يضرب زغرب في المئة والأربعين عاما الماضية".

وحث بلينكوفيتش المواطنين على التزام الهدوء والبقاء خارج منازلهم في الأجزاء الوسطى من زغرب التي لحق بها القدر الأكبر من الأضرار.

وقال بلينكوفيتش بعد عقد اجتماع عاجل مع كبار مسؤولي كرواتيا إن "لدينا كارثتان متوازيتان تتعارض إحداهما مع الأخرى".

وحول مغادرة المواطنين منازلهم بسبب الذعر الناجم عن الهزة الأرضية، دعت المسؤولة في وزارة الصحة، مايا بويفيتش، مواطنيها إلى الحفاظ على مسافة فيما بينهم، تحسبًا من انتشار فيروس كورونا بالبلاد.

وتجدر الإشارة إلى أنه حتى صباح الأحد، أصاب فيروس كورونا 206 مواطنين في كرواتيا، مع تسجيل حالة وفاة واحدة جراء الفيروس.


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