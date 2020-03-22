كورونا: 394 وفاة جديدة في إسبانيا و129 في إيران

أعلنت السلطات الإسبانيّة، اليوم الأحد، عن 394 حالة وفاة جديدة، ما يرفع عدد الوفيات إلى 1720 بسبب فيروس كورونا، خلال الساعات الأربع والعشرين الأخيرة، في زيادة تبلغ نسبتها نحو 30%.

وأُبلغ عن 3646 إصابة جديدة بالمرض من السبت إلى الأحد ليصل عدد المصابين إلى 28572 في إسبانيا، وفي وقت ترفع إسبانيا الدولة الثانية الأكثر تأثرًا في المرض في أوروبا، قدراتها على إجراء فحوص الكشف عن المرض. وأُعلن عن تعافي 2575 شخصًا إلا أن 1785 مصابًا لا يزالون في العناية الفائقة.

(أ ب)

وأعلنت وزارة الصحة الإيرانية، اليوم الأحد، عن 129 وفاة جديدة جراء فيروس كورونا ما يرفع حصيلة الوفيات الرسمية إلى 1685 في إيران، إحدى الدول الأكثر تأثرًا بالمرض إلى جانب إيطاليا والصين وإسبانيا.

وقال المتحدث باسم وزارة الصحة كيانوش جهانبور، إن "أكثر من 1028 إصابة جديدة سُجّلت خلال الساعات الأربع والعشرين الأخيرة". وفي المجمل، ثبُتت إصابة 21638 شخصًا بهذا الالتهاب الرئوي في إيران، وفق جهانبور.

(أ ب)

وأعلنت وزارة الصحة العراقية، اليوم الأحد، تسجيل 3 وفيات و19 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع عدد الوفيات إلى 20 والإصابات إلى 233.

وصرّح وزير الصحة الفرنسي، اليوم الاحد، عن وفاة أول طبيب بكورونا في البلاد.