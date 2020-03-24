كورونا: 16 ألف حالة وفاة والفيروس يصيب 381 ألف شخص

في الوقت الذي تتسارع وتيرة تفشي فيروس كورونا حول العالم، حيث ارتفع عدد المصابين به إلى أكثر من 381 ألف شخص، تتنافس الدول فيما بينها لتجربة لقاحات واستخدام عقارات لعلاج الوباء، كما انضمت دول عربية وأوروبية لفرض حظر التجول.

وحذرت منظمة الصحة العالمية، من أن انتشار وباء كورونا يتسارع، ولكن تغيير مساره لا يزال ممكنا، داعية الدول للانتقال إلى مرحلة "الهجوم" عبر فحص كل المشتبه بإصابتهم، ووضع من خالطوهم في الحجر الصحي.

وقضى أكثر من 16573 شخصا من جراء فيروس كورونا الذي أصاب أكثر من 381 ألفا في 174 بلدا ومنطقة منذ ظهور الوباء. غير أن هذا العدد من الحالات المشخصة طبيا لا يعكس سوى جزء من عدد الإصابات الفعلي، إذ إن عددا كبيرا من البلدان لا تجري اختبارات سوى على الحالات الأكثر تقدما.

وأنهكت عمليات البحث عن الأقنعة وأجهزة التنفس والمستلزمات الطبية الأخرى الولايات المتحدة وأوروبا، بينما حثت أوامر أكثر من 1.5 مليار شخص - خمس سكان العالم - بالبقاء في منازلهم في محاولة للحد من انتشار فيروس كورونا.

وشهد بر الصين الرئيسي زيادة بواقع المثلين في حالات الإصابة الجديدة بفيروس كورونا مدفوعة بقفزة في عدد المصابين القادمين من الخارج في حين تم تسجيل عدد من الحالات المنقولة محليا في الحصيلة اليومية للإصابات.

وما زالت الصين تتصدر الدول المصابة رغم ثبات عدد المصابين عند 81 ألفا، بينما حلت إيطاليا ثانية بنحو 59 ألف مصاب، وجاءت الولايات المتحدة في المرتبة الثالثة بأكثر من 40 ألف مصاب، إضافة إلى 573 وفاة، وحلت إسبانيا في المركز الرابع وألمانيا في المرتبة الخامسة.

وقالت لجنة الصحة الوطنية، اليوم الثلاثاء، إن الصين سجلت سبع وفيات جديدة بفيروس كورونا المستجدّ و78 إصابة جديدة، غالبيتها العظمى لدى أشخاص وافدين من الخارج، في ارتفاع يخشى أن يكون مؤشرا على موجة تفش جديدة للوباء في البلاد.

وفي إيطاليا، أعلنت السلطات وفاة 602 بسبب الفيروس، ليصل إجمالي الوفيات إلى 6078. وذكرت وكالة أسوشيتدبرس أن إيطاليا تسجل عددا أقل من الإصابات بالفيروس لليوم الثاني على التوالي.

في بريطانيا، أعلن رئيس الوزراء، بوريس جونسون، في كلمة متلفزة مساء الإثنين، عن حالة "الإغلاق العام" ضمن إجراءات جديدة للتعامل مع انتشار فيروس كورونا، وطالب البريطانيين بالبقاء في منازلهم، معلنا أن الشرطة ستقوم بحظر التجمعات.

وأعلنت الهند وقف الرحلات الداخلية، وقالت إن معظم أنحاء البلاد يخضع لإغلاق كامل في مسعى لوقف انتشار فيروس كورونا، مع ارتفاع عدد الأشخاص الذين يموتون بسبب المرض في جنوب آسيا المكتظ بالسكان.

وأكدت الهند وفاة اثنين بسبب الفيروس، مما رفع عدد حالات الوفاة إلى تسع حالات. وقال مسؤولون إن أحد المتوفيين رجل عمره 54 عاما لم يسافر إلى الخارج من قبل مما يعني أن الفيروس بدأ في التفشي محليا.

وأعلنت كوريا الجنوبية 76 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، اليوم الثلاثاء، مواصلة الاتجاه النزولي لحالات الإصابة الجديدة والذي أثار آمالا في احتمال أن أكبر تفش للفيروس في آسيا خارج الصين يتباطأ.

وقالت المراكز الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها إن إجمالي عدد حالات الإصابة في كوريا الجنوبية بلغ 9037 حالة. وارتفع عدد حالات الوفاة اثنين إلى 120 حالة.

ويمثل ذلك اليوم الثالث عشر على التوالي الذي تسجل فيه كوريا الجنوبية نحو 100 حالة إصابة جديدة أو أقل. وأعلنت كوريا الجنوبية عن أدنى عدد من الإصابات يوم الاثنين منذ وصولها إلى ذروتها في 29 فبراير/شباط عندما سجلت 909 حالات.

وتفرض جنوب أفريقيا، الاقتصاد الأكثر تصنيعا في أفريقيا والدولة التي يبلغ تعداد سكانها 57 مليون نسمة، حالة إغلاق على الصعيد الوطني لمدة 21 يوما اعتبارا من يوم الخميس لمكافحة تفشي فيروس كورونا.