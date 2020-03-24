"الصحة العالمية": الولايات المتحدة قد تتحول لبؤرة تفشي كورونا 

حذّرت منظمة الصحة العالمية، اليوم الثلاثاء، من إمكانية تحوّل الولايات المتحدة إلى بؤرة تفشي كورونا، نتيجة التسارع الكبير في حالات الإصابة بالفيروس، بحسب ما نقلت وسائل إعلام أميركية منها واشنطن بوست، عن المتحدثة باسم المنظمة، مارغريت هاريس.

وقالت هاريس: "نشهد تسارعا كبيرا للغاية في حالات (الإصابة بكورونا) بالولايات المتحدة، لذلك هناك إمكانية لأن تتحول إلى بؤرة تفشي للفيروس"، وفق ما أوردا وكالة "الأناضول".

ارتفاع حصيلة وفيات الفيروس

على صلة، ارتفعت، اليوم الثلاثاء، حصيلة وفيات الفيروس، في الولايات المتحدة إلى 593، بحسب أرقام جمعتها جامعة "جونز هوبكينز" الأميركية.

وأظهرت الأرقام ارتفاع حالات الإصابة بالفيروس إلى 46 ألفا و450، لتصبح الولايات المتحدة ثالث أكبر دولة متضررة من الوباء بعد الصين وإيطاليا، بحسب "الأناضول".

وتُعدّ نيويورك وواشنطن أكثر الولايات تضررا في البلاد، حيث سجلت الأولى 125 وفاة والثانية 113 منذ يناير/ كانون الثاني.

من جهة أخرى، تعافى من فيروس كورونا في الولايات المتحدة حتى الآن 333 شخصًا.

وحتى ظهر اليوم، أصاب الفيروس أكثر من 386 ألف شخص بالعالم، توفى منهم ما يزيد عن 16 ألفًا، بينما تعافى أكثر من 102 ألف.

وأجبر انتشار الفيروس دولًا عديدة على إغلاق حدودها، تعليق الرحلات الجوية، فرض حظر التجول، تعطيل الدراسة، إلغاء فعاليات عديدة، منع التجمعات العامة، وإغلاق المساجد والكنائس.