  2. أخبار عربية ودولية
  3. أخبار دولية

كورونا: 3.3 مليون أميركي يطالبون بمستحقات البطالة

تاريخ النشر: 26/03/2020 - 16:00

كورونا: 3.3 مليون أميركي يطالبون بمستحقات البطالة
من مراكز تقديم مستحقات البطالة في أميركا (أ ب)
عرب ٤٨

أعلنت وزارة العمل الأميركيّة، اليوم الخميس، عن وصول عدد طالبي مستحقات البطالة في الولايات المتحدة، إلى 3.3 مليون طلب نتيجة تفشي فيروس كورونا في البلاد، ما اعتبرته الوزارة الرقم القياسي منذ أكثر من أي وقت مضى.

وقدّم ما يقارب 3.3 مليون شخص، خلال الأسبوع الماضي، في الولايات المتحدة، طلبات للحصول على مستحقات البطالة، ما أدى إلى زلزال اقتصادي، لم يشهده الأميركيون من قبل.

وزارة العمل الأميركية (أ ب)

وقالت الوزارة إنه قبل ثلاثة أسابيع فقط، تقدم ما لا يزيد عن 200 ألف شخص للحصول على مستحقات البطالة، وهو رقم منخفض نسبيًا تاريخيًا، وسرعان ما ارتفع هذا الرقم ليصل إلى 3.3 مليون.

وأشارت وزارة العمل في تقريرها إلى أنه لم يتمكن العديد من الأشخاص الذين فقدوا وظائفهم في الأسابيع الأخيرة، من تقديم طلبات للحصول على مستحقات البطالة، لأن مواقع الإنترنت المختصة وأنظمة الهواتف الحكومية للجهات المعنيّة في حقوق العامل ومستحقاته، انهارت بسبب الدخول المتزايد على مواقع التسجيل على الإنترنت.

ونستنج من ذلك أن أعداد المسرحين من وظائفهم والذي سيطالبون بمستحقات البطالة في الفترة المقبلة، قد يكون أكبر بكثير من ما ورد رسميًا عن وزارة العمل.

وفي معطى من التاريخ، إن أكثر حالة من الاهتزاز الاقتصادي في الولايات المتحدة، وصل فيها عدد طلبات مستحقات البطالة إلى 700 ألف طلب خلال أسبوع، ما يعني أن 3.3 مليون طلب مستحقات بطالة خلال هذا الأسبوع حطّم رقمًا قياسيًا.


#فيروس كورونا
#كورونا
#بطالة
#أميركا
#3.3 مليون

حوارات

عروة سويطات: لا يمكن الاستفادة من الهجرة الإيجابية إلى حيفا دون تنظيمها
عروة سويطات: لا يمكن الاستفادة من الهجرة الإيجابية إلى حيفا دون تنظيمها

2020-03-21

د. محمد أبو سمرة: الأحزاب الإسرائيلية تتنافس على أرضية يمينية محورها يهودية الدولة
د. محمد أبو سمرة: الأحزاب الإسرائيلية تتنافس على أرضية يمينية محورها يهودية الدولة

2020-03-14

د. خيزران: الفلسطينيون في إسرائيل ذوتوا الواقع ولم يذوتوا الصهيونية
د. خيزران: الفلسطينيون في إسرائيل ذوتوا الواقع ولم يذوتوا الصهيونية

2020-03-07

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

دعوة أممية لتقليل أعداد نزلاء السجون تحسّبا من كورونا
دعوة أممية لتقليل أعداد نزلاء السجون تحسّبا من كورونا

2020-03-26

كورونا: 7 وفيات في العراق وثلاث حالات في السعودية
كورونا: 7 وفيات في العراق وثلاث حالات في السعودية

2020-03-26

واشنطن تمدد استثناء العراق من العقوبات ضد إيران لشهر إضافي
واشنطن تمدد استثناء العراق من العقوبات ضد إيران لشهر إضافي

2020-03-26

الأكثر قراءة

الحكومة تصادق على التقييدات الجديدة للحد من انتشار كورونا

الحكومة تصادق على التقييدات الجديدة للحد من انتشار كورونا

2020-03-25

"كاحول لافان" تلتمس للعليا ضد إدلشتاين: استقال وعطّل الكنيست

2020-03-25
الصحة الإسرائيلية: 5 وفيات و2170 إصابة بفيروس كورونا

الصحة الإسرائيلية: 5 وفيات و2170 إصابة بفيروس كورونا

2020-03-25
نتنياهو: 10 آلاف وفاة بكورونا في إسرائيل الشهر المقبل

نتنياهو: 10 آلاف وفاة بكورونا في إسرائيل الشهر المقبل

2020-03-25
د. غنايم بعد إصابته بكورونا: علينا هزيمةُ الخوف والالتزام بالتعليمات

د. غنايم بعد إصابته بكورونا: علينا هزيمةُ الخوف والالتزام بالتعليمات

2020-03-25