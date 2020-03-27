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الصحة العالمية: النقص العالمي في معدّات الوقاية يشكّل "تهديدا"

تاريخ النشر: 27/03/2020 - 22:48

الصحة العالمية: النقص العالمي في معدّات الوقاية يشكّل "تهديدا"
(أ. ب.)
عرب ٤٨ ووكالات

حذّرت منظمة الصحة العالمية اليوم، الجمعة، من أن النقص الشديد في معدّات الوقاية للموظفين الصحيين الذين يواجهون وباء "كوفيد-19" يعد بين التهديدات الأكثر إلحاحا بالنسبة إلى العالم حاليا.

وقال مدير عام المنظمة، تيدروس ادهانوم غبرييسوس، إن "النقص العالمي المزمن في معدات الوقاية الشخصية بات بين التهديدات الأكثر إلحاحا لقدرتنا المشتركة على إنقاذ الأرواح".

وأفاد أن المنظمة أرسلت نحو مليوني قطعة منفصلة من معدات الوقاية الشخصية إلى 74 بلدا وتستعد لإرسال كمية مشابهة إلى 60 دولة أخرى.

وقال تيدروس "لا يمكن حل هذه الشكلة إلا من خلال التعاون الدولي والتضامن".

وأشار إلى أنه حضّ دول مجموعة العشرين على استخدام "قوّتها الصناعية وابتكارها" لإنتاج وتوزيع الأدوات اللازمة لإنقاذ حياة المزيد من الناس.

وأضاف "علينا كذلك التعهّد للأجيال المقبلة بالقول إن الأمر، لن يتكرر إطلاقا".

وأسفر "كوفيد-19" عن وفاة أكثر من 25 ألف شخص بينما سجّلت معظم الوفيات في أوروبا، بحسب إحصاء لـ"فرانس برس" مبني على معلومات رسمية.

ونوّه تيدروس إلى أن أكثر من مئة ألف شخص تعافوا من المرض.

وأضاف "لا زلنا في بداية هذه المعركة. علينا المحافظة على الهدوء والوحدة والعمل معا".


#فيروس كورونا
#الصحة العالمية

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