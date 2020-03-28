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ترامب يدرس وضع نيويورك قيد "الحجر الصحي"

تاريخ النشر: 28/03/2020 - 20:20

ترامب يدرس وضع نيويورك قيد "الحجر الصحي"
شوارع نيويورك شبه خالية (أ ب)
عرب ٤٨ ووكالات

أعلن الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، مساء اليوم السبت، احتمال وضع ولاية نيويورك قيد "الحجر الصحي" على خلفية تفشي فيروس كورونا المستجد فيها، وسط تهربه من توضيح معنى عبارته.

وأعلن أثناء مغادرته البيت الأبيض "نرغب في أن يتم وضع نيويورك قيد الحجر الصحي لأنّها نقطة ساخنة".

وأضاف "نيويورك، نيوجيرسي، ربما مكان أو اثنان، بعض أجزاء من كونيتيكت، إنني أفكر بالأمر".

ولدى سؤاله بعد دقائق عن الأمر، أجاب حاكم نيويورك أندرو كومو بأنّه تباحث مع ترامب صباحًا، ولكنّه أكد أنّه لم يتم التطرق إلى المسألة.

وقال "لا أعرف حتى ما يعنيه ذلك"، مضيفًا "لا أعرف أيضًا كيف يمكن تطبيقه من وجهة نظر قانونية".

وتمثل نيويورك بؤرة للفيروس الذي انتشر على نطاق واسع في الولايات المتحدة. حيث تجاوزت حالات الإصابة فيها، 39 ألفا، والوفيات بلغت 605. وتلي نيويورك في عدد الوفيات، ولاية واشنطن، بـ175 وفاة، ثم لويزيانا بـ119 وفاة.

ارتفعت وفيات فيروس كورونا في الولايات المتحدة، السبت، إلى 1711، إثر تسجيل 410 وفيات جديدة، خلال الساعات الـ24 الأخيرة.

وحسب معلومات حديثة نشرتها جامعة "جونز هوبكينز" الأميركية، ارتفعت إصابات كورونا في البلاد إلى 104 آلاف و860، عقب تسجيل 18 ألفا و848 إصابة جديدة.

وأضافت المعلومات، أن الوفيات جراء الفيروس ارتفعت أيضا إلى 1711، بعد تسجيل 410 حالات جديدة، في الساعات الـ24 الأخيرة.

وتتصدر الولايات المتحدة، دول العالم من حيث عدد الإصابات، تليها إيطاليا بـ86 ألفا و498 إصابة، والصين بـ81 ألفا و996.

وحتى عصر السبت، تجاوز عدد مصابي كورونا حول العالم 621 ألفا، تُوفي منهم أكثر من 28 ألفا، في حين تعافى من المرض ما يزيد عن 137 ألفا.


#فيروس كورونا
#الولايات المتحدة

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