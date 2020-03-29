  2. أخبار عربية ودولية
  3. أخبار دولية

480 وفاة بكورونا في أميركا و209 وفيات في بريطانيا

تاريخ النشر: 29/03/2020 - 17:30

480 وفاة بكورونا في أميركا و209 وفيات في بريطانيا
تحويل مركز إكسل إلى مستشفى مؤقت في بريطانيا (أ ب)
عرب ٤٨

ارتفعت وفيات فيروس كورونا إلى 1228 في بريطانيا، اليوم الأحد، إثر تسجيل 209 وفيات جديدة، خلال الساعات الـ24 الماضية، فيما سجّلت الولايات المتحدة 480 وفاة بالفيروس.

ومع الزيادة الجديدة في عدد الوفيات، ارتفع العدد الإجمالي للوفيات بأميركا إلى ألفين و191، بحسب ما أوردت وكالة "الأناضول" للأنباء.

وذكرت هيئة الصحة العامة في بريطانيا، في بيان، أن إصابات كورونا ارتفعت إلى 17 ألفا و89، عقب تسجيل ألفين و433 إصابة جديدة.

ولفت البيان، إلى تسجيل 209 وفيات جديدة، لترتفع الحصيلة إلى 1228، في الـ24 ساعة الماضية.

سائق حافلة في بريطانيا (أ ب)

وأشار إلى إجراء 127 ألفا و737 فحصا للكشف عن فيروس كورونا في كافة أرجاء البلاد، لغاية الأحد.

ويرى خبراء أن حالات الإصابات والوفيات جراء كورونا سترتفع في بريطانيا خلال الأسابيع الثلاثة المقبلة، بالرغم من التدابير المتخذة من قبل السلطات للحيلولة دون ذلك.

يذكر أن رئيس الوزراء بوريس جونسون ووزير الصحة مات هانكوك، أعلنا إصابتهما بكورونا، كما تأكدت إصابة الأمير تشارلز، ولي عهد المملكة المتحدة بالفيروس.

وحتى عصر الأحد، تجاوز عدد مصابي كورونا حول العالم 683 ألفا، توفي منهم أكثر من 32 ألفا، في حين تعافى من المرض ما يزيد على 146 ألفا.


#فيروس كورونا
#وفيات
#بريطانيا
#الولايات المتحدة
#أميركا

حوارات

حوار | الهزيّل: إسقاط "برافر" كذبة ومخطط الاقتلاع ينفذ بحذافيره
حوار | الهزيّل: إسقاط "برافر" كذبة ومخطط الاقتلاع ينفذ بحذافيره

2020-03-28

عروة سويطات: لا يمكن الاستفادة من الهجرة الإيجابية إلى حيفا دون تنظيمها
عروة سويطات: لا يمكن الاستفادة من الهجرة الإيجابية إلى حيفا دون تنظيمها

2020-03-21

د. محمد أبو سمرة: الأحزاب الإسرائيلية تتنافس على أرضية يمينية محورها يهودية الدولة
د. محمد أبو سمرة: الأحزاب الإسرائيلية تتنافس على أرضية يمينية محورها يهودية الدولة

2020-03-14

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

كورونا: تضاعف وفيات السعودية وارتفاع الإصابات في عُمان والمغرب والسودان
كورونا: تضاعف وفيات السعودية وارتفاع الإصابات في عُمان والمغرب والسودان

2020-03-29

756 وفاة بفيروس كورونا في إيطاليا وارتفاع حصيلة الوفيات بهولندا
756 وفاة بفيروس كورونا في إيطاليا وارتفاع حصيلة الوفيات بهولندا

2020-03-29

تسجيل أول حالة وفاة بفيروس كورونا في سورية
تسجيل أول حالة وفاة بفيروس كورونا في سورية

2020-03-29

الأكثر قراءة

مُستجدات كورونا حول العالم: ارتفاع أعداد ضحايا الفيروس وهروب سجناء ودعوة أممية لتحرير أسرى

مُستجدات كورونا حول العالم: ارتفاع أعداد ضحايا الفيروس وهروب سجناء ودعوة أممية لتحرير أسرى

2020-03-28
ليلة تلاحق ليلة...

ليلة تلاحق ليلة...

2020-03-28
نحو تشديد القيود: ترجيحات بإغلاق شامل بدءًا من الإثنين

نحو تشديد القيود: ترجيحات بإغلاق شامل بدءًا من الإثنين

2020-03-28
الصحة الإسرائيلية: ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا إلى 3460

الصحة الإسرائيلية: ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا إلى 3460

2020-03-28
الفيتامين الذي قد يساعد بعلاج فيروس كورونا

الفيتامين الذي قد يساعد بعلاج فيروس كورونا

2020-03-28