استمرار الحجر الصحي في إيطاليا لغاية منتصف نيسان

أعلن رئيس المؤسسة العليا للصحة في إيطاليا، سيلفيو بروسافيرو، أن تدابير الحجر الصحي، التي تهدف للحد من انتشار فيروس كورونا في البلاد ستستمر لغاية منتصف نيسان/ أبريل.

وأضاف بروسافيرو في تصريح لصحيفة "لا ريبوبليكا" الإيطالية الاثنين، أن عدد الوفيات بالبلاد بلغت 10 آلاف و779 شخصًا، مشيرا إلى أن منحنى البيانات الإحصائية الخاصة بكورونا يسير بشكل مستقيم ونحو الأفضل.

وأكد أن إجراءات الحجر الصحي الصارمة منذ 10 آذار/ مارس في جميع أنحاء البلاد ستستمر حتى عيد الفصح في 12 نيسان/ أبريل المقبل.

وأوضح أنه من أجل الخروج من الوضع الحالي في البلاد ينبغي مشاهدة الانخفاض في عدد الحالات الجديدة في الأيام المقبلة.

وأشار إلى أنه من الضروري احترام الإجراءات الصارمة التي تتخذها الحكومة للسيطرة على انتشار الوباء.

وتتصدر إيطاليا دول العالم في وفيات كورونا، تليها إسبانيا، لكنها تحل ثانية بعد الولايات المتحدة في إجمالي عدد الإصابات.