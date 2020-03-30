  2. أخبار عربية ودولية
  3. أخبار دولية

الأمم المتحدة: الدول النامية ستخسر 220 مليار دولار نتيجة كورونا

تاريخ النشر: 30/03/2020 - 09:14

الأمم المتحدة: الدول النامية ستخسر 220 مليار دولار نتيجة كورونا
(أ ب)
عرب ٤٨ / الأناضول

أصدرت الأمم المتحدة، أمس الأحد، تقديرا لحجم الخسائر التي تتوقعها المنظمة، والتي ستتكبدها الدول النامية نتيجة تفشي فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وقالت المنظمة في بيان، إنها تتوقع أن تتعرض الدول النامية لخسائر بأكثر من 220 مليار دولار، هذا غير أن الدول الأفريقية قد تفقد نصف الوظائف، ما يضخم البطالة بشكل مهول.

جاء ذلك في بيان أصدره برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، والذي حذر من أن "أزمة انتشار فيروس كورونا تهدد بضرب البلدان النامية بشكل غير متناسب، ليس فقط كأزمة صحية على المدى القصير؛ ولكن كأزمة اجتماعية واقتصادية مدمرة على مدى الأشهر والسنوات القادمة".

وأضاف موضحًا أنه "من المتوقع أن تتجاوز خسائر الدخل 220 مليار دولار في البلدان النامية، مع فقدان ما يقرب من نصف جميع الوظائف في أفريقيا".

(أ ب)

وأوضح البيان أن "ما يقدر بنحو 55 في المئة من سكان العالم محرومون من خدمات الحماية الاجتماعية، مما سيؤثر على خدمات التعليم وحقوق الإنسان ، وفي أشد الحالات، الأمن الغذائي الأساسي".

وتابع البيان "كما من المرجح أن تتوقف المستشفيات التي تفتقر إلى الموارد والأنظمة الصحية الهشة، وقد يتفاقم هذا الأمر بسبب ارتفاع أعداد الحالات المصابة خاصة وأن 75 في المئة من المواطنين في أقل البلدان نمواً يفتقدون الوصول إلى إمكانية الحصول على الصابون والمياه".

وأردف "ومع الظروف الاجتماعية الإضافية، مثل سوء التخطيط الحضري والاكتظاظ السكاني في بعض المدن، وضعف خدمات التخلص من النفايات، وحتى الازدحام المروري الذي يعوق الوصول إلى مرافق الرعاية الصحية، قد تؤدي جميعها إلى زيادة عدد الحالات".

وأكد البيان أن "برنامج الأمم المتحدة الإنمائي يعمل بالفعل حاليا على دعم الأنظمة الصحية في دول مثل البوسنة والهرسك والصين وجيبوتي والسلفادور وإريتريا وإيران وقيرغيزستان ومدغشقر ونيجيريا وباراغواي وبنما وصربيا وأوكرانيا وفيتنام".

ووجه برنامج الأمم المتحدة الإنمائي نداءً إلى المجتمع الدولي للتفكير فيما يتجاوز الأثر المباشر لـفيروس كورونا.

وشدد البرنامج الأممي على أهمية ثلاثة إجراءات ذات أولوية: توفير الموارد للمساعدة في وقف انتشار الفيروس ، ودعم الاستجابة أثناء تفشي المرض نفسه، والموارد لمنع الانهيار الاقتصادي للبلدان النامية".

وإجمالًا سُجلت إصابة قرابة 724 ألف شخص بالمرض، في 199 دولة وأقاليم، توفي منهم ما يزيد عن 33 ألفًا، بينما تعافى أكثر من 150 ألفًا.

وتتصدر إيطاليا دول العالم في وفيات كورونا تليها إسبانيا، لكنها تحل ثانيا بعد الولايات المتحدة في إجمالي عدد الإصابات.

وأجبر الفيروس دولًا كثيرة على غلق حدودها، تعليق رحلات الطيران، فرض حظر تجول، تعطيل الدراسة، إلغاء فعاليات عديدة، منع التجمعات العامة وإغلاق المساجد والكنائس.


#كوفيد-19
#كورونا
#الأمم المتحدة

حوارات

حوار | الهزيّل: إسقاط "برافر" كذبة ومخطط الاقتلاع ينفذ بحذافيره
حوار | الهزيّل: إسقاط "برافر" كذبة ومخطط الاقتلاع ينفذ بحذافيره

2020-03-28

عروة سويطات: لا يمكن الاستفادة من الهجرة الإيجابية إلى حيفا دون تنظيمها
عروة سويطات: لا يمكن الاستفادة من الهجرة الإيجابية إلى حيفا دون تنظيمها

2020-03-21

د. محمد أبو سمرة: الأحزاب الإسرائيلية تتنافس على أرضية يمينية محورها يهودية الدولة
د. محمد أبو سمرة: الأحزاب الإسرائيلية تتنافس على أرضية يمينية محورها يهودية الدولة

2020-03-14

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

تقرير: شبهات حول مراقبة السعودية لمواطنيها في الولايات المتحدة
تقرير: شبهات حول مراقبة السعودية لمواطنيها في الولايات المتحدة

2020-03-30

الأمم المتحدة: وزارة الصحة تسمح للأطباء باستعمال الكلوركين كعلاج لكورونا
الأمم المتحدة: وزارة الصحة تسمح للأطباء باستعمال الكلوركين كعلاج لكورونا

2020-03-30

كورونا يتفشى بسرعة: أوروبا تسجل ثلثي الوفيات بالعالم
كورونا يتفشى بسرعة: أوروبا تسجل ثلثي الوفيات بالعالم

2020-03-30

الأكثر قراءة

الجيش الإسرائيلي يخشى

الجيش الإسرائيلي يخشى "نهاية العالم" إذا انتشر كورونا في غزة

2020-03-29
انتشار كورونا: القدس على شفا

انتشار كورونا: القدس على شفا "كارثة يصعب السيطرة عليها"

2020-03-29
الصحة الإسرائيلية: 14 وفاة بكورونا وارتفاع الإصابات بالفيروس لـ3865

الصحة الإسرائيلية: 14 وفاة بكورونا وارتفاع الإصابات بالفيروس لـ3865

2020-03-29
إصابات بفيروس كورونا في دبورية وشفاعمرو وبرطعة ومعاوية

إصابات بفيروس كورونا في دبورية وشفاعمرو وبرطعة ومعاوية

2020-03-29
مقتلُ الفتى منتصر محمد عبد الخالق حرقًا خلال شجار في جنين

مقتلُ الفتى منتصر محمد عبد الخالق حرقًا خلال شجار في جنين

2020-03-29