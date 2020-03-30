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ثبوت إصابة 11 طالبا ممن غادروا الأردن بفيروس كورونا

تاريخ النشر: 30/03/2020 - 00:17

ثبوت إصابة 11 طالبا ممن غادروا الأردن بفيروس كورونا
شوارع عمان فارغة بسبب الإغلاق (أرشيفية - أ ب)
عرب ٤٨

أعلن وزير الصحة الأردني، سعد جابر، ثبوت إصابة "11 شخصا ممن غادروا الأردن ضمن مجموعة من الطلاب تضمّ 190 طالبا، إلى إحدى الدول القريبة"، دون أن يُحددها، بفيروس كورونا المستجد، علما بأن أكثر من 200 طالب جامعي كانوا يتعلمون في الأردن، قد عادوا إلى البلاد، يوم الخميس الماضي.

ونُقل طلاب الداخل حينها إلى الحجر الصحي في فنادق بإدارة قيادة الجبهة الداخلية "بوتيك سي أوف جليلي" في طبرية، و"بريما بارك" في القدس، دون تأكيد أو نفي إصابة أي منهم لحد الآن.

وأضاف الوزير الأردني: "لسنا متأكدين إذا كانت الإصابات من محافظة إربد حيث يدرسون أم أصيبوا بالفيروس في الخارج"، بحسب ما أوردت وكالة الأنباء الأردنية "بترا".

480 وفاة بكورونا في أميركا و209 وفيات في بريطانيا
ارتفعت وفيات فيروس كورونا إلى 1228 في بريطانيا، اليوم الأحد، إثر تسجيل 209 وفيات جديدة، خلال الساعات الـ24 الماضية، فيما سجّلت الولايات المتحدة 480 وفاة بالفيروس.

وقال إن "فرق التقصي الوبائي تحاصر جميع المخالطين (في الأردن)وتقوم بإجراء الفحص لكل واحد منهم"، لافتا إلى أنه تم "وضع 300 عينة على الأجهزة ستكون نتيجتها جاهزة صباح غد، ومشددا على أنه لا داعي للقلق فجميع الفرق تعمل على حصر المنطقة التي كانوا فيها".

يُذكر أن 100 طالب من الداخل كانوا قد علقوا على معبر نهر الأردن، حينما كانوا في طريق عودتهم إلى البلاد، إذ رفض المعبر الإسرائيلي إدخالهم إلى البلاد بسبب إجراءات الوقاية من فيروس كورونا، فعاد الطلبة إلى النقطة الأردنيّة حيث تلقوا أيضًا رفض دخولهم وفق الإجراءات المشابهة.

وتوجّه النائب عن القائمة المشتركة، د. منصور عباس، إلى الجهات الإسرائيليّة المعنيّة من أجل استقبال الطلبة في المعبر، وأكّد عباس دخول الطبلة وفق تأكيد السلطات الإسرائيلية له ذلك.

وكانت الحكومة الأردنية قد اتخذت جملة من الإجراءات ومنها إغلاق الحدود، تجميد الفعاليات الرياضية ووقف الصلوات في دور العبادة.


#الأردن
#فلسطينيي الداحل
#طلاب الداخل الفلسطيني في الأردن
#فيروس كورونا

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