كورونا حول العالم: وفاة نحو 34 ألف شخص والإصابات 750 ألفا

تواصل دول العالم فرض حالات الطوارئ وتمديد العمل بالإغلاق والعزل للمواطنين في المنازل، مع الارتفاع المتواصل في حالة الوفيات والإصابات بالفيروس كورونا المستجد الذي انتشر بـ183 دولة وإقليما.

وأسفر كوفيد-19 عن وفاة نحو 34 ألف شخص حول العالم، بحسب حصيلة جامعة جونز هوبكنز بينما يقترب عدد الإصابات المؤكدة من نحو 750 ألفا، بينما تتواصل الإجراءات الصارمة في مختلف أنحاء العالم للحد من انتشار الفيروس.

وسجلت خلال الـ ساعة الأخيرة، 3,241 وفاة إضافية و56,973 إصابة جديدة في العالم، حيث لا تزال إيطاليا تتقدم دول العالم من حيث إجمالي وفيات كورونا، حيث بلغت 10779 تليها، إسبانيا بـ 6500 وفاة، ثم الصين بـ 3304 وفاة.

ومدد الرئيس الأميركي دونالد ترامب، القيود الطارئة المفروضة للحد من تفشي كورونا، بينما حذر كبير العلماء لديه من احتمال وفاة 200 ألف شخص في الولايات المتحدة بكوفيد-19 في حين تستعد كل من موسكو ولاغوس لعزل تام، اليوم الإثنين.

ويأتي التقييم الجديد من قبل ترامب، الذي سبق وقال إنه يتطلع لعودة الحياة في البلاد لطبيعتها بحلول منتصف نيسان/أبريل، في وقت حذّرت بريطانيا وإيطاليا من أن الإجراءات المفروضة لاحتواء الوباء ستستمر لأشهر.

واعتبارا من مساء الأحد، أُمر أكثر من ثلاثة مليارات و380 مليون شخص حول العالم بالامتثال لإجراءات العزل، وفق قاعدة بيانات أعدتها فرانس برس، في وقت يؤثر الفيروس على جميع نواحي الحياة ليتسبب بإلغاء ملايين الوظائف والمناسبات الرياضية وتأجيل انتخابات.

في العالم العربي يتتالى الإعلان عن الإصابات والوفيات الجديدة، ففي موريتانيا، صنّفت وزارة الداخلية فجر الاثنين العاصمة نواكشوط ومدينة كيهيدي بؤرتين لفيروس كورونا.

وأعلنت وزارة الصحة المصرية تسجيل 33 إصابة جديدة بفيروس كورونا وأربع وفيات جديدة.

وشهدت قطر تسجيل 44 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليصل الإجمالي إلى 634 إصاب، فيما سجلت في الإمارات 102 إصابة ليرتفع الإجمالي إلى 570

أما الجزائر فسجلت 57 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع عدد المصابين إلى 511 وحالتي وفاة جديدتين.

بينما سجلت وزارة الصحة المغربية 104 إصابات جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ24 ساعة الماضية ليرتفع الإجمالي إلى 463 حالة.

أما عدد الوفيات فقد بلغ 26 بعد تسجيل وفاتين جديدتين بالفيروس، بينما بلغ عدد حالات الشفاء 13.

وفي الأردن فقد بلغ عدد المصابين 259 بعد تسجيل 13 إصابة جديدة، مع تسجيل حالتي وفاة.

وفي السعودية تم تسجيل 96 إصابة جديدة، مما يرفع إجمالي عددها إلى 1269. كما توفي أربعة مصابين، ليرتفع الإجمالي إلى ثماني وفيات.

ويتوقع أن تنضم كبرى مدن إفريقيا لاغوس إلى جملة المدن حول العالم التي أمر سكانها بالتزام منازلهم بعدما أعلن الرئيس النيجيري محمد بخاري بعزل تام يستمر لأسبوعين. وستطبق ذات الإجراءات في العاصمة أبوجا.

وسجلت نيجيريا، البلد الأكثر اكتظاظا في إفريقيا والتي تعد نحو 190 مليون نسمة، 97 إصابة مؤكدة حتى الآن بكوفيد-19 ووفاة واحدة. لكن عمليات الفحص كانت محدودة.

وحذرت مجموعات إغاثية من أن تداعيات فيروس كورونا المستجد على دول العالم المتقدمة قد تبدو ضئيلة للغاية أمام الآثار المدمرة التي قد يتركها على سكان الدول الفقيرة أو مناطق الحروب على غرار سورية واليمن.

ويشير خبراء الأمم المتحدة إلى أن ثلاثة مليارات شخص حول العالم لا يملكون القدرة على الوصول إلى المياه والصابون، الأسلحة الأساسية للحماية من الفيروس.