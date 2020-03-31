إيطاليا تُنكس أعلامها حدادًا على أرواح ضحايا كورونا

نكست إيطاليا أعلامها ووقفت دقيقة صمت وحداد، اليوم الثلاثاء، على أرواح ضحايا فيروس كورونا في القارة العجوز في هذا البلد الذي سجّل 11591 ضحية لقيت حتفها جراء الإصابة بالفيروس ما يعادل ثلث إجمالي الوفيات حول العالم.

سجّلت إيطاليا والتي يبلغ عدد سكانها أكثر من 60 مليون نسمة، أكبر عدد من الوفيات بسبب الفيروس.

واكتشفت أول إصابة بالفيروس في إيطاليا بالقرب من مدينة ميلانو الشمالية في أواخر شباط/ فبراير.

وقالت رئيسة بلدية روما فرجينيا راغي، بعد الوقوف دقيقة صمت ظهرًا إن الفيروس "مُصاب ألمَّ بالبلاد بأسرها معًا سنتجاوزه". وأقيمت الوقفة خارج مبنى البلدية.

ونكست مدينة الفاتيكان بالمثل أعلامها الصفراء والبيضاء تضامنا مع بقية إيطاليا.

إيطاليا (أ ب)

وفرضت الحكومة الإيطالية إغلاقًا غير مسبوق منذ ثلاثة أسابيع للمساعدة في وقف انتشار فيروس أصاب حتى الآن أكثر من 100 ألف شخص.

وتهدد التكلفة المالية للإغلاق القسري لجميع الشركات تقريبًا بأعمق ركود منذ عقود يصيب الاقتصاد الإيطالي وهو ثالث أكبر اقتصاد في الاتحاد الأوروبي العام الماضي.

وقررت الحكومة تمديد الإغلاق حتى منتصف نيسان/ أبريل على الأقل. ومن غير المتوقع أن تبدأ المتاجر والمطاعم بفتح أبوابها حتى أيار/ مايو على الأقل، ولا يوجد مسؤول على استعداد للتنبؤ بموعد عودة الحياة إلى ما كانت عليه قبل شهر فقط.

وقالت رئيسة بلدية روما إن "التضحية التي نقدمها عندما يُطلب منا البقاء في المنزل ضرورية لإنقاذنا جميعًا، ويجب أن نفعل ذلك من أجل كل الذين فقدوا أرواحهم وجميع أولئك الذين يعرضون حياتهم للخطر من خلال العمل من أجلنا جميعًا، الأطباء والممرضات ومن يعملون في محلات السوبر ماركت".

شمالي إيطاليا (أ ب)

لكن رئيس قسم الأمراض المعدية في مستشفى لويجي ساكو في ميلانو الذي تمكن من عزل السلالة الإيطالية للفيروس، قال إنه ينظر إلى المستقبل ببعض الأمل. وقال ماسيمو غالي للإذاعة الإيطالية "لدينا انطباع بأن الوباء يضعف".

وفي سياق متصل، أعلن العديد من المتاجر الكبرى عن خصومات بنسبة 10% للفئات الفقيرة الذين زادت المحنة من معاناتهم. ويتم الخصم لمن يشترون ببطاقات غذائية وزعت على الأكثر عوزًا.

وسجلت إيطاليا يوم الإثنين 812 وفاة، وسُجل الرقم القياسي للوفيات في يوم واحد الجمعة مع 969 وفاة، وهو أعلى عدد يومي يتم تسجيله في أي مكان في العالم.