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فنزويلا: استدعاء غوايدو بتهمة "تدبير محاولة انقلاب" وتحول في الموقف الأميركي

تاريخ النشر: 31/03/2020 - 20:08

فنزويلا: استدعاء غوايدو بتهمة "تدبير محاولة انقلاب" وتحول في الموقف الأميركي
غوايدو (أ ب)
عرب ٤٨/ وكالات

أعلن المدعي العام الفنزويلي، طارق وليام صعب، أنه استدعى زعيم المعارضة خوان غوايدو للمثول أمام النيابة العامة بتهمة "تدبير محاولة انقلاب" ومحاولة اغتيال؛ في المقابل، طالبت الولايات المتحدة، اليوم الثلاثاء، غوايدو، بالتنحي من الرئاسة الانتقالية، أقله مؤقتا، في تعديل لإستراتيجيتها الرامية إلى إطاحة الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو.

وكشف المدّعي العام في كلمة متلفزة أنه استدعى غوايدو للحضور، يوم الخميس المقبل، على خلفية تحقيق أجري الأسبوع الماضي حول العثور على مخبأ للأسلحة في كولومبيا، قال إنها كانت ستنقل خلسة إلى فنزويلا. وقال صعب إن مذكرة الاستدعاء سلّمت ليل الإثنين إلى قائد جهازه الأمني.

وتعترف الولايات المتحدة وأكثر من خمسين دولة بغوايدو رئيسا بالوكالة لفنزويلا، وترفض الاعتراف برئاسة الاشتراكي مادورو الفائز في انتخابات العام 2018، بزعم بـ"اغتصابه للسلطة".

وكانت القوات الكولومبية قد عثرت الأسبوع الماضي في الأراضي الكولومبية على مخبأ للأسلحة على صلة بالجنرال الفنزويلي المتقاعد كليفر ألكالا، الذي تتّهمه الولايات المتحدة بـ"الإرهاب المرتبط بتهريب المخدرات".

وتقاعد الجنرال ألكالا من الجيش في 2013 عند وصول نيكولاس مادورو إلى السلطة، وأصبح من أشد معارضي الرئيس. ولجأ إلى كولومبيا وهو يدعم غوايدو. وقال صعب في كلمته إن الكالا كان "يتلقى توجيهات مباشرة" من غوايدو.

وفي تحوّل في الموقف الأميركي بعد مرور أكثر من عام على حملة قادتها الولايات المتحدة لإطاحة مادورو، طالب وزير الخارجية الأميركي، مايك بومبيو، مادورو وغوايدو بتشكيل حكومة انتقالية تعمل على تنظيم انتخابات في غضون ستة أشهر إلى 12 شهرا.

لكن بومبيو أكد أن الأهداف الأميركية لم تتغيّر، وقال في مؤتمر صحافي أن من حق غوايد أن يترشّح للانتخابات الرئاسية. وقال وزير الخارجية الأميركي "لقد كنا واضحين منذ البداية أن نيكولاس مادورو لن يحكم فنزويلا مجددا".

ولدى سؤاله عن إمكان خوض غوايدو الانتخابات قال بومبيو "نعم بالتأكيد". وأضاف أن غوايدو "هو السياسي الأكثر شعبية في فنزويلا، وفي حال أجريت انتخابات اليوم سيحقق نتيجة جيدة جدا"، مؤكدا أن واشنطن تواصل دعمه. وأكد في المقابل أن "على نيكولاس مادورو أن يرحل".

ويأتي الموقف الأميركي الأخير بعيد إصدار النيابة العامة الفنزويلية مذكرة جلب لغوايدو بتهمة "تدبير محاولة انقلاب" ومحاولة اغتيال، وفق ما أعلن المدّعي العام الفنزويلي، طارق وليام صعب.


#نيكولاس مادورو
#خوان غوايدو
#لمدعي العام الفنزويلي
#محاولة انقلاب

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