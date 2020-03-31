كورونا: 9 وفيات بالجزائر و4 في العراق وتراجع عدد الإصابات في الأردن

تواصل دول العالم فرض حالات الطوارئ وتمديد العمل بالإغلاق والعزل للمواطنين في المنازل، مع الارتفاع المتواصل في حالة الوفيات والإصابات بالفيروس كورونا المستجد الذي انتشر بـ183 دولة وإقليما.

غزّة والضّفة

أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، مساء اليوم الثلاثاء، عن تسجيل إصابتين جديدتين بفيروس كورونا المستجد، ليصل بذلك عدد الإصابات الإجمالي بـ"كوفيد 19" في الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967 إلى 119 بينها حالة وفاة واحدة.

وشددت وزارة الصحة في القطاع المحاصر على أن "الإصابتين الجديدتين تم تسجيلها من بين المحجورين العائدين إلى قطاع غزة عبر معبر رفح"، وأوضحت أن "حالتهما مستقرة ومطمئنة".

غزّة (أ ب)

لبنان

أعلنت وزارة الصحة اللبنانية، اليوم الثلاثاء، عن تسجيل 17 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ما يرفع عدد الإصابات إلى 463 حالة، فيما ارتفع عدد الوفيات إلى 12.

وأعلن مستشفى سيدة المعونات الجامعي في جبيل، عن وفاة مريض في العقد الخامس من العمر كانت حالته حرجة في قسم العناية الفائقة، إذ كان يعاني من أمراض مزمنة.

وارتفع عدد المتعافين في لبنان إلى 37، بحسب تقرير مستشفى رفيق الحريري في بيروت.

مصر

أعلنت وزيرة الصحة المصرية، هالة زايد، عن تسجيل 47 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع إجمالي عدد المصابين إلى 656 مصابًا، فضلًا عن ارتفاع عدد حالات الوفاة إلى 41، بعد تسجيل حالة وفاة جديدة، وارتفاع عدد حالات الشفاء إلى 132، وهي الحالات التي خرجت من المستشفيات المخصصة للعزل، من أصل 182 حالة تحولت نتائج تحاليلها مخبريًا من إيجابية إلى سلبية.

ميدان التحرير، القاهرة (أ ب)

تونس

أعلنت وزارة الصحة التونسيّة اليوم الثلاثاء، عن تسجيل 32 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 394 فيما وصل عدد الوفيات إلى 10.

الجزائر

سجلت الجزائر، الثلاثاء، أعلى معدل وفيات بكورونا في البلاد، إثر وفاة 9 مصابين ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 44.

وقال الناطق باسم خلية الأزمة بوزارة الصحة، جمال فورار، في مؤتمر صحافي، إنه "تم تسجيل 9 وفيات، رفعت الحصيلة إلى 44، كما تم تسجيل 132 إصابة رفعت الإجمالي إلى 716".

الجزائر (أ ب)

العراق

أعلنت وزارة الصحة العراقية، اليوم الثلاثاء، عن ارتفاع الوفيات بفيروس كورونا إلى 50 بعد تسجيل 4 حالات جديدة، والإصابات إلى 695 بعد تسجيل 65 حالة. وجاء ذلك خلال مؤتمر صحافي للمتحدث باسم الوزارة، سيف البدر.

وقال البدر إن "مختبرات وزارة الصحة والبيئة، سجلت 65 إصابة جديدة و4 وفيات". وأضاف أن "إجمالي الوفيات بلغت 50 والإصابات 695 وحالات الشفاء 170".

قطر

أعلنت السلطات القطرية، الثلاثاء، عن تسجيل ثاني حالة وفاة بكورونا، وارتفاع الإصابات إلى 781 بعد اكتشاف 88 حالة جديدة.

وأشارت الصحة في بيان، إلى أن "حالة الوفاة التي تم تسجيلها اليوم، تعود إلى مقيم يبلغ من العمر 58 عاما كان يعاني أمراضا مزمنة".

وأوضح البيان أن "بعض حالات الإصابة الجديدة ترتبط بالمسافرين الذين عادوا إلى قطر مؤخرا، وأخرى لمخالطين لحالات تم تشخيص إصابتها بالفيروس". كما وأشارت إلى تسجيل 11 حالة شفاء ليرتفع إجمالي المتعافين إلى 62.

الأردن

سجل الأردن، الثلاثاء، تراجعًا ملحوظًا في أعداد الإصابات بفيروس كورونا، مقارنة بالأيام الماضية، عبر تسجيل 6 حالات فقط ترفع الإجمالي إلى 274.

وسجل الأردن خلال الأيام الثلاث الماضية إصابات 11 و13 و9 على التوالي، فيما بلغت ذروة الإصابات في 26 مارس الجاري 40 حالة.‎

الأردن (أ ب)

كما ارتفعت حالات الشفاء إلى 30 حالة، بعد تسجيل 4 جدد، وفق ما أعلنه وزير الصحة، سعد جابر، في مؤتمر صحفي مشترك، مع وزير الإعلام ومتحدث الحكومة، أمجد العضايلة.

وقدم جابر شكره للكوادر والفرق الطبية، التي تمكنت، الثلاثاء، من إجراء 1220 فحصًا للفيروس، في مختلف محافظات المملكة.

وبلغت وفيات الفيروس في المملكة 5 حالات، فيما يخضع بعض المصابين للعناية المشددة.

المغرب

سجّلت السلطات المغربيّة، اليوم الثلاثاء، 3 وفيات خلال الـ24 ساعة الأخيرة، جراء إصابتهم بفيروس كورونا، ما يرفع إجمالي الوفيات إلى 36 حالة في البلاد.

وأعلنت وزارة الصحة عند انتصاف الليل من يوم الثلاثاء، عن تسجيل 15 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 617.

تركيا

أعلنت وزارة الصحة التركية، عن تسجيل 46 وفاة اليوم الثلاثاء، ليرتفع بذلك الإجمالي إلى 214.

وقال بيان لوزارة الصحة، مساء الثلاثاء، إن "أعداد المصابين بالفيروس في البلاد ارتفعت إلى 13 ألفا و531، بعد تسجيل 2704 حالة جديدة". وأضاف البيان أن عدد المتعافين من الفيروس وصل إلى 243 حالة.

تركيا (أ ب)

كما ونشر وزير الصحة التركي فخر الدين قوجة، الإحصائيات الأخيرة لأعداد الحالات عبر صفحته على "تويتر".

ولفت قوجة إلى أن حصيلة الاختبارات زادت بنسبة 25.2% مقارنة بأمس الإثنين، وأن عدد مراكز الفحص وصل إلى 75، الأمر الذي سيساهم في زيادة سرعة عملية تشخيص المصابين بالفيروس، داعيًا الجميع لمواصلة الالتزام بالعزل الاجتماعي.

أميركا

تجاوزت الولايات المتحدة، الثلاثاء، الصين، في حصيلة وفيات فيروس كورونا. وسجلت أميركا، 3 آلاف و450 وفاة بكورونا، ووصل عدد المصابين بالفيروس في البلاد إلى 185270.

بريطانيا

سجلت بريطانيا 393 وفاة جديدة بكورونا، خلال آخر 24 ساعة، ليرتفع بذلك إجمالي الوفيات إلى ألف و801 حالة.

وجاء ذلك في إعلان للهيئات الصحية في كل من إنجلترا، واسكتلندا، وويلز، وأيرلندا الشمالية، لأعداد الوفيات إثر كورونا، خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

وحسب الهيئات الصحية، بلغ عدد الوفيات الجديدة في إنجلترا 367، واسكتلندا 13، وويلز 7، وأيرلندا الشمالية 6.

وحتى الثلاثاء، بلغ عدد الإصابات في بريطانيا 25 ألفا و150، توفي منهم، 1801، وتماثل للشفاء 135.

فرنسا

سجلت فرنسا اليوم الثلاثاء، 499 وفاة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع العدد الإجمالي إلى 3 آلاف و523 حالة.

وأعلن مدير عام وزارة الصحة، جيروم سالومون، في مؤتمر صحافي، أن إجمالي الإصابات بالفيروس بلغ 52 ألفا و128، إثر تسجيل 7 آلاف و578 حالة في الـ24 ساعة الأخيرة.

فرنسا (أ ب)

وذكر أن 5 آلاف و565 شخصًا من المصابين يخضعون للعلاج في أقسام العناية المركزة، 60% منهم تتراوح أعمارهم بين 60 و80 عامًا.

وفيما يخص المتعافين، ذكر أن 9 آلاف و444 حالة تماثلت للشفاء من الفيروس.

إيطاليا

سجلت إيطاليا، 837 وفاة جديدة بفيروس كورونا، الثلاثاء، لترتفع الحصيلة إلى 12 ألفا و428 حالة.

وأوضح المدير العام للدفاع المدني، أنجيلو بوريللي، في مؤتمر صحافي بروما، أن إجمالي عدد المصابين بلغ 105 آلاف و792 حالة، مع احتساب المتوفين والمتعافين.

وأوضح أن عدد المتعافين بلغ 15 ألفًا و729 شخصًا، بعد تسجيل تعافي 1109 حالات الثلاثاء.

إيطاليا (أ ب)

كندا

ارتفعت وفيات فيروس كورونا في كندا، اليوم الثلاثاء، إلى 100، إثر تسجيل 40 حالة جديدة، في الساعات الـ48 الماضية.

وبحسب معطيات وزارة الصحة الفيدرالية ووكالة الصحة العامة في كندا، ارتفعت إصابات كورونا إلى 8 آلاف و490، خلال اليومين الأخيرين.

وأظهرت نفس المعطيات، تسجيل 40 وفاة جديدة بعموم البلاد، لترتفع الحصيلة إلى 100.

وقال رئيس الوزراء الكندي، جاستن ترودو، في مؤتمر صحافي بالعاصمة أوتاوا، إن "المؤسسات الصحية بالبلاد في حاجة إلى أجهزة التنفس ومعدات الوقاية الطبية".

دول أفريقية

يواصل فيروس كورونا الانتشار في معظم الدول الأفريقية مخلفًا مئات الإصابات وعشرات الوفيات.

وأعلنت الأمينة العامة لوزارة الصحة في مالي، ماما كوماري، خلال مؤتمر صحافي بالعاصمة باماکو، اليوم الثلاثاء، ارتفاع إصابات كورونا بالبلاد إلى 28. وأضافت كوماري، أن مالي سجلت اثنين من الوفيات جراء الإصابة بالفيروس.

وفي الكونغو الديمقراطية، ارتفعت إصابات كورونا إلى 98، والوفيات إلى 8. أما في الكاميرون، فقد أظهرت نتائج الفحوصات إصابة 51 شخصًا بكورونا، من أصل 94 قدموا من الخارج، ويخضعون للحجر الصحي.

نيجيريا (أ ب)

وارتفعت الوفيات جراء الفيروس في البلاد إلى 6، والإصابات إلى 193.

وفي السياق، أعلنت السلطات في كوت ديفوار، عن تقليص الخدمات المقدمة في الدوائر الحكومية، إثر ارتفاع إصابات كورونا إلى 168 بالبلاد، تعافى منهم 6.

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