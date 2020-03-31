وفاة 657 أميركيًا بكورونا خلال يوم و500 إصابة في روسيا

ارتفعت حصيلة وفيات كورونا في الولايات المتحدة، اليوم الثلاثاء، إلى 3170، إثر تسجيل 657 وفاة جديدة في غضون 24 ساعة الأخيرة، وتأتي تأتي نيويورك وجارتها نيوجيرس في صدارة المناطق التي اجتاحها الفيروس.

ويشهد عدد الوفيات والإصابات تصاعدا يوميا في الولايات المتحدة التي باتت في المرتبة الأولى عالميا من حيث الإصابات بالفيروس، تليها إيطاليا، ثم إسبانيا، بحسب ما أفادت وكالة "الأناضول" للأنباء.

وسجلت البلاد 21 ألفا و555 إصابة جديدة خلال 24 ساعة الأخيرة، ليرتفع اجمالي الإصابات إلى 164 ألفا و610، وفق معطيات جامعة جونز هوبكنز، توفي منهم 3 آلاف و170.

وفيما يخص خارطة انتشار الفيروس في الولايات المتحدة، تأتي نيويورك وجارتها نيوجيرس في صدارة المناطق التي اجتاحها كورونا.

وبلغ عدد الإصابات في نيويورك 67 ألفا و384 إصابة، تليها نيوجيرسي بـ 16 ألفا و636، وكاليفورنيا بـ 7 آلاف و394.

500 إصابة جديدة بروسيا

وفي روسيا، أعلنت السلطات الصحية، تسجيل 500 إصابة جديدة بفيروس كورونا في يوم واحد، لترتفع الحصيلة إلى 2337.

جاء ذلك بحسب بيان صادر عن "خلية الأزمات الخاصة بمكافحة كورونا".

في روسيا، اليوم (أ ب)

وذكر البيان أن حصيلة الوفيات ارتفعت أيضا إلى 17 وذلك بعد تسجيل 8 حالات جديدة.

وحتى ظهر الثلاثاء، أصاب الفيروس أكثر من 800 ألف شخص بالعالم، توفي منهم أكثر من 38 ألفا، فيما تعافى نحو 170 ألفا.