20 دولة خالية من فيروس كورونا..من هي؟

اجتاح فيروس كورونا العالم وأصاب لحد الآن أكثر من 775 مليون شخص حول العالم، وتسبب بوفاة 38 ألف إنسان، إلا أنه لم يتمكن أن يصل الفيروس إلى 20 دولة.

ونشرت مجلة "نيوزويك" الأميركية، أن 4 دول أسيوية، و6 إفريقية، إضافة إلى 10 دول في قارة أوقيانوسيا، وهي منطقة تتمركز في جزر المحيط الهادئ الاستوائية، مناطق خالية من الفيروس.

وضمت قائمة الدول الآسيوية الخالية من كورونا "اليمن، وكوريا الشمالية، وطاجيكستان، وتركمنستان"، أما الدول الإفريقية فهي "بوروندي، ومالاوي، وسيراليون، ومملكة ليسوتو، وجزر القمر، وساو تومي وبرينسيب".

فيما ضمت قائمة دول أوقيانوسيا كل من "جزر سولومون، وجمهورية ناوورو، وجمهورية فانواتو، ودولة ساموا، و جمهورية كيريباتي، وولايات مايكرونزيا المتحدة، ومملكة تونغا، و جمهورية جزر مارشال، وجمهورية بالاو، ودولة توفالو".

وذكرت "نيوزويك" عدم وصول الفيروس "على الورق" إلى كوريا الشمالية، وهي الواقعة على حدود الصين وكوريا الجنوبية، إلى كونها من أوائل الدول في العالم التي بدأت في إغلاق حدودها ووضع تدابير أخرى مكثفة لمكافحة الأوبئة لمنع انتشار الفيروس المستجد.

وعلى الرغم من عدم تسجيل الدول المذكورة أعلاه أي إصابات بكورونا، حتى مساء أمس الإثنين، إلا أنها انخرطت في الأزمة وفرضت إغلاقا عاما لمنع وصول الفيروس إليها.

وأعلنت سيراليون، اليوم الثلاثاء، فرض حالة الطوارئ لمدة عام للمساعدة في عمليات احتواء وتحجيم أي انتشار محتمل لفيروس كورونا، وجاء قرار رئيس سرياليون، جوليوس مادا بيو، باعتباره "ضرورة في إطار الإجراءات الفعالة لمواجهة الفيروس".

وأفادت وكالة "أسوشيتيد برس" الأميركية أنه حتى صباح الإثنين، سجلت القارة الإفريقية 5 آلاف إصابة بفيروس كورونا، و150 وفاة، وذلك منذ وصول الفيروس إلى القاهرة منتصف شباط/ فبراير الماضي.

يشار أن منظمة الصحة العالمية، أعلنت رسميا على موقعها الإلكتروني، وصول فيروس كورونا إلى 203 دول وأماكن بينها سفينة أميرة الماس السياحية، التي شهدت إصابة 712 شخصا بالفيروس.

وفيما أشارت تقارير إعلامية إلى خلو جنوب السودان من أي إصابة بكورونا، إلا أن منظمة الصحة العالمية أدرجت جنوب السودان في قائمة الدول التي وصلها الفيروس، بتسجيلها حالة واحدة حتى مساء أمس الإثنين.

وظهر فيروس كورونا للمرة الأولى في مدينة ووهان عاصمة مقاطعة خوبي، في كانون الأول/ ديسمبر 2019، وسرعان ما انتشر إلى سائر العالم.